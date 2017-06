Opprettholder evakuering

Politiet avviser at situasjonen er under kontroll og ber publikum om å holde seg unna det evakuerte området. – Politiet jobber på stedet og opprettholder evakuering. Vi presiserer at situasjonen ikke er under kontroll og ønsker ikke at folk skal trekke tilbake til området, sier Mette Horsberg på politihuset i Mosjøen.