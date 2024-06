Opposisjonen jubler over NTP-enighet – arbeidet på Ofotbanen skal framskyndes

Narvik har i ettermiddag fått nok ei gladmelding etter at forslaget til NTP om 2 milliarder kroner til krysningsspor på Ofotbanen nå ha funnet flertall i opposisjonen på Stortinget.

Stortinget ber nå regjeringen om å framskynde det kapasitetsøkende arbeidet på Ofotbanen i NTP 2025-2036, og å sikre oppstart i planperioden.

En noe uvanlig konstellasjon av de borgerlige partiene, SV og Rødt var strålende fornøyd da de kunngjorde flertall for seks nye prosjekter i Nasjonal transportplan (NTP).

– Det er regjeringens ansvar å få flertall for sakene de kommer til Stortinget med. Det vi har vært vitne til, er uansvarlig politikk, sa SVs Mona Fagerås på pressekonferansen i 17-tiden onsdag.

Hun sier hun hadde håpet å få flertall med regjeringspartiene, men hun er stolt av å ha fått til en enighet om seks konkrete prosjekter samt utvidet bevilgning til fylkesveiene. Fagerås innrømmer at det er et «litt uvanlig flertall».

De seks partiene ble onsdag enige om flere større samferdselsprosjekter i NTP 2025–2036. SV brøt i forrige uke forhandlingene med regjeringen om planen. I praksis betyr dette at regjeringen ikke får gjennom sin helhetlige transportplan for årene 2025–2036, som de la fram forslag til i mars. Stortinget vil derfor måtte stemme over hvert enkelt prosjekt.

SVs Mona Fagerås sier hun er glad for en grønnere transportplan.

– SVs hovedmål er en klima- og miljøvennlig transportpolitikk. Da må vi satse mer kollektivtransport og jernbane. Det gjør vi nå, sier hun.

En av disse prosjektene er Ofotbanen, som sammen med Majorstuen stasjon og Vestfoldbanen er sikret 500 millioner kroner.

Det skaper jubler i KrF i Nordland.

– Dette vil ta Narvik inn i en ny æra hvor logistikken ikke lenger blir en stadig bremsekloss for utviklingen og hvor bærekraft settes i høysetet, sier gruppeleder for Nordland KrF, Linda Helen Haukland i en melding.

Hun er takknemlig for å bli hørt i eget parti på en så viktig sak, og understreker at dette også handler om nasjonal beredskap og nordisk samarbeid.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) mener opposisjonen skaper usikkerhet rundt transportplanen.

– Vi har lagt fram et forslag til en realistisk og ansvarlig langtidsplan. Det å nå legge inn nye, store prosjekter uten enighet om finansiering, skaper usikkerhet om selve hovedgrepet i NTP, sier Nygård i en pressemelding.