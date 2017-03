Opplever du at radiodekninga har blitt dårligere med DAB? Du kan ha et poeng

Kommunikasjonsrådgiver Nils Sødal i NAF synes overgangen til DAB stort sett har gått bra, egentlig bedre enn forventet. Likevel er det nok av dem som har veien som arbeidsplass som mener radiodekninga har blitt dårligere.

Sødal tror det i en del tilfeller kan ha sammenheng med bruker- og utstyrsfeil. For eksempel at antenna til DAB-adapteren er montert feil, eller at utstyret mangler det som på fagspråket heter «Service Following».

Men det betyr ikke at brukerne alltid har feil. For det kan faktisk hende at du har gjort alt riktig, men likevel ikke får inn radio der du tidligere har fått inn FM.

Litt teknisk, men heng med

Forklaringen er litt teknisk, men Sødal bidrar til å forklare litt enkelt. Så går vi mer detaljert til verks etterpå.

Nils Sødal i NAF forteller at overgangen til DAB har gått bedre enn de fryktet. Foto: Erik Norrud

– Det er slik at FM-signalene når lengre i mono enn i stereo. Hører du på FM i mono vil du kunne oppleve at kvaliteten blir dårligere, men likevel god nok til å få med trafikkmeldinger, vær og nyheter, sier han.

Når man snakker om at DAB-dekningen er like god som på FM, sammenligner man egentlig med FM-stereo, som ikke når like langt.

Enkelte steder, spesielt i grisgrendte strøk (som vi har nok av i Nordland), kan det altså være at du har fått inn FM-mono der du nå opplever å ikke få inn DAB+.

– Er dette noe folk flest vet?

– Nei, jeg tror ikke dette er noe folk flest har et forhold til, sier Sødal.

Ville man nådd lengre med DAB+ i mono? Ekspandér faktaboks I prinsippet er alle sendinger på DAB i stereo. Men mater en inn et signal i mono på senderen vil det være mono på mottakeren og.

DAB+ blir egentlig alltid overført som mono, og stereo-informasjonen blir gjenskapt på mottakersiden og har kun en svært liten datamengde. Dette kalles Parametric stereo (PS).

Det betyr ikke noe på rekkevidden om en kun sender mono-informasjon på DAB+. Det som betyr noe for rekkevidden og hvor robust signalet er og hvor mye datamengde en bruker for feilretting. I og med at DAB+-mottakeren gjenskaper stereo på mottakersiden med lite tilleggsinformasjon har det lite for seg å kun sende mono-signalet.

På DAB+ er det konfigurering av bitmengden og prioritering av hvor mange kanaler en vil ha versus kvaliteten på signalet og ikke minst hvor mye feilretting og robust en vil ha signalet som er viktig.

DAB, og spesielt DAB+, har mange muligheter for feilretting. Hvis en bruker alle muligheter som DAB+ gir kan dette i teorien gi 2-3 dB bedre terskel og dermed opp til dobbel så stor flatedekning som vanlig DAB. Men da har en ikke plass til så mange programmer en kanskje ønsker. Kilde: Sjefingeniør Tore Lunestad.

Ikke klart definert

Tore Lunestad, sjefingeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), sier at det ikke er så enkelt å konstatere at FM-mono har bedre dekning enn DAB+. For hva som er FM-mono er ikke helt klart definert i internasjonale standarder.

Da Nkom i fjor lagde en rapport som sammenlignet befolkningsdekningen på DAB+ med FM-mono, fant de at dekningen i prosent på landsbasis var tilnærmet lik. Da tok de utgangspunkt i en anbefaling som sier at et FM-mono signal er seks desibel lavere enn FM-stereo.

– Når det er sagt er FM en teknologi som har mange år med utvikling på utstyrssiden bak seg. Med en god bilradio og ekstern antenne kan man få inn lave signaler av FM-mono, mye lavere enn seks desibel, sier Lunestad, som altså ikke avfeier at FM-signal kan nå ut til steder hvor DAB+ ikke når.

FM-mono kan i teorien mottas på signal fra 0–22 dB lavere enn stereo, opplyser han.

Da Klassekampen spurte Kulturdepartementet om hvorfor de ikke har bedt om vurdering av mono-dekningen langs veien, svarte de at den norske topografien gjorde det naturlig å legge befolkningsdekning til grunn i vurdering av dekningsgraden.

Ulik teknologi

Det motsatte kan også være tilfelle. Altså at man får inn 15 radiokanaler på DAB hvor man tidligere ikke har hatt FM-dekning i det hele tatt.

Det hele avhenger av ulike forhold som antenne- og mottakerløsning, men også at sendernettet og teknologien er forskjellig, sier Lunestad.

– DAB forsterkes av refleksjoner fra fjellsider og lignende, det gjør ikke FM. Generelt slår det positivt ut i fylker som Nordland, hvor topografien er varierende.

Tekniske forskjeller på FM og DAB+ Ekspandér faktaboks Det er viktig å understreke noen tekniske forskjeller mellom FM og DAB. Når FM-mottaket blir dårligere, går FM over fra stereomottak til monomottak.

Dersom feltstyrken blir enda dårligere øker støyen gradvis i mottakeren, helt til det ikke lenger er mulig å skille støy og innhold.

For lytteren gir dette en opplevelse av en myk overgang, og mange lyttere merker ikke forskjell på FM mono og FM stereo, spesielt ved mottak i bil eller med vanlige portable radiomottakere.

Det er altså mulig å få inn signal og lytte på FM med monokvalitet på lave feltstyrkenivåer, mens DAB normalt har stereokvalitet helt til signalet faller bort. Kilde.

Bedre utstyr

Etter hvert som DAB-teknologien blir mer «moden» antar Lunestad at utstyret på markedet kan få bedre følsomhet for å ta inn signalene.

– Folk flest hører vel ikke den store forskjellen på FM stereo og mono, spesielt ikke i bil. Det er den opplevde dekningen som er viktig. Utfordringen er gjerne å få en DAB+-mottaker med god følsomhet i bilen da installasjon og antenneløsning er avgjørende.

Flere sendere gjør sitt for at dekningen mange steder blir enda bedre enn i dag. Før utbyggingen er ferdig kommer antallet trolig opp imot 1000 senderpunkt på NRKs DAB- blokk, «regionsblokka». Det betyr imidlertid ikke 100 prosent dekning.

– Teoretisk vil det nok være mulig med 100 prosent befolkningsdekning. Men de siste tidelene ville krevd mer enn en dobling i antall senderpunkter, sier sjefingeniøren.