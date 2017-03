Opplever dårligere radiodekning

3 av 4 lasbilsjåfører opplever dårligere radiodekning etter at FM-nettet ble slukket til fordel for DAB. 70 % mener også at dette utgjør en sikkerhetsrisiko på veien. Det viser en undersøkelse gjort i Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal.