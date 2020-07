Oppfordrer til å øve mye

Statens vegvesen oppfordrer alle som skal ta førerkort til å øvelseskjøre så mye som mulig. – Forskning viser at de som har øvelseskjørt mye, er mindre utsatt for ulykker etter at de har fått førerkort, sier Dag Terje Langnes i Statens vegvesen i en pressemelding.