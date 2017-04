Oppdrettsselskap etterforskes

Oppdrettsselskapet Nordlaks i Vesterålen er under politietterforskning for to forskjellige saker, skriver iLaks. Ifølge nettavisen har Nordlaks Produkter blant annet slaktet fisk for en annen oppdretter i regionen i 2014. Nordlaks Oppdrett og Nordlaks Produkter sin produksjon vil ikke bli påvirket av etterforskningen.