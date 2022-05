– Jeg er ikke noe ornitolog, men skjønte at dette ikke er en fugl man ser hver dag.

Det forteller Gunnar Strand til NRK.

– Vi har en liten elveos som renner ned i sjøen ikke langt unna huset. Der oppdaga kona en svært fargerik raritet. Hun trodde først det var to forskjellige fugler som lå i vannet.

Saken ble først omtalt i Lofot-Tidende.

Gunnar sier han raskt skjønte hva det var.

Den vakre andefuglen viste seg å være en mandarinand.

– Den ble observert i Lofoten for ikke så lenge siden, og jeg har kikket litt etter den siden da. Jeg har sett bilder av anda før, så jeg var ikke i tvil.

Ikke naturlig i Europa

Martin Eggen er naturvernrådgiver i BirdLife, og omtaler observasjonen som sjelden.

– Mandarinanda hører hjemme i Kina og en del naboland i østlige Asia. Ettersom den er ekstremt pen, er det blitt populært å ha den i fangenskap.

Eggen forteller at en del har kommet seg ut i naturen, og det har etablert seg en vill bestand i deler av Europa, spesielt i Storbritannia.

Naturvernrådgiver Martin Eggen i BirdLife. Foto: Jon Olav Larsen

– Dette er regnet som en såkalt fremmedart, og ikke naturlig her i Europa.

– Er mandarinanda uønsket i Norge?

– Det er ikke noe ønske at norsk natur skal være en park. Likevel antar man at den ikke utgjør en stor risiko for naturen.

Mandarinanda fortrenger i liten grad andre arter med naturlig utbredelse i Norge, og den parer seg sjeldent med andre arter ender.

– Den er ikke noe vi trenger å være veldig bekymret for.

Dørstokkart

Mandarinanda observeres oftere enn før i Norge, men ifølge artsdatabanken forekommer det under 50 individer årlig. De fleste av disse er hanner med sin fargerike fjærdrakt.

Siste hekkefunn i Norge var i 1992, og arten regnes derfor som en dørstokkart.

– Det er en sjelden art, så å observere den er ikke hverdagskost, forteller Eggen.

Han beskriver anda som relativt uredd mennesker og kan ofte dukke opp veldig nært folk.

Gunnar Strand forteller at mandarinanda koste oppholdt vannet i flere timer og lette etter mat. Foto: Gunnar Strand

Dette stemte med Gunnars observasjoner, som forteller at anda ikke var spesielt sky.

Artsdatabanken konkluderer med at arten har liten økologisk effekt i norsk natur. Mandarinanda har vanskeligheter med å etablere hekkebestand i Norge, men klimaendringene kan føre til at det endrer seg.

– Jeg er 79 år gammel og håper ikke det går like lang tid til neste gang jeg ser den fargerike og fine anda, avslutter Gunnar.