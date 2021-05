Dette er trolig verdens nordligste observerte humlesvermer

Ifølge Artsdatabanken ble en smalkantet humlesvermer observert i Sømna, helt sør i Nordland i 2019.

Det var den nordligste registrerte observasjonen av arten – helt frem til for to dager siden.

Da var Tine Aastrøm Lorentzen på hyttetur i Sjona i Rana på Helgeland og la merke til det hun trodde var en humle, men den var mistenkelig lydløs.

– Den så ut som en krysning av en humle og en sommerfugl. Jeg studerte den nærmere og fant ut at dette måtte jeg filme, for jeg hadde aldri sett noe sånt før, forteller hun til NRK.

Hun viste videoen til moren sin, og hun fant ut at det måtte være en humlesvermer. De fant også ut at dette ikke var et vanlig syn i Nord-Norge.

Og det hadde de helt rett i. Og ikke nok med det.

Lorentzens observasjon er ikke bare unik i Norge. Det er trolig også verdens nordligste forekomst av arten, ifølge insektekspert Frode Ødegaard ved NTNU.

– Det er ofte verdens nordligste forekomst når det er den nordligste i Norge. Dette er en europeisk art, den finnes ikke i Nord-Amerika, forteller han til NRK.

I ekspansjon

Ødegaard har også dobbeltsjekket med artsdatabankene i Sverige og Finland.

– Den går ikke så langt nord i Sverige eller Finland, den trekker mye lenger nordover langs kysten i Norge enn i innlandet. Det er vanskeligere å si med Russland, men den er trolig ikke observert så langt nord der heller.

Det finnes to humlesvermere i Norge, den smalkantete og den bredkantete. Ødegaard forteller at det er vanskelig å fastslå hvilken av de to det her er snakk om, basert på videoen. Men han sier det mest sannsynlig er snakk om en smalkantet humlesvermer.

– Vi vet at den bredkantete svermeren er i ekspansjon, men mitt inntrykk er at det gjelder den smalkantete også. I Trondheim har jeg sett mer av den de siste årene, så det spørs hvor lenge hun får beholde verdensrekorden.

For ordens skyld er den nordligste registreringen av en bredkantet svermer fra Åfjord i Trøndelag i 2015, ifølge Artsdatabanken.

Smalkantet humlesvermer Ekspandér faktaboks Vingespenn 41–46 mm. Kjennetegn Vingene er glassklare med unntak av ribbene, en smal mørk kant ytterst på hvert vingepar og et grønnlig felt ved bakkanten. Kroppen er hårete med et gulbrunt bånd tvers over bakkroppen. Antennen blir tykkere mot enden og ender i en liten krok. Arten ligner bredkantet humlesvermer men kan skilles fra denne ved at cellen i framvingen ikke er delt på langs av en ekstra ribbe, ved at den mørke vingekanten er smalere, ved at tverribben ytterst i cellen på framvingen ikke danner en mørk flekk, og ved at det mørke tverrbåndet på bakkroppen har rikelig med gulgrønn behåring. Totalutbredelse Europa, Lilleasia, Nord-Afrika og det nordlige Iran. Utbredelse i Norge Temmelig sjelden nord til sydligste Nordland. Bare i lavlandet. Unge stadier Larven lever på undersiden av bladene til rødknapp og blåknapp. Larveutviklingen skjer i juli–august. Flyvetid Mai–juni. Økologi På blomsterrike enger og skoglysninger. Den voksne sommerfuglen flyr om dagen i solskinn og oppsøker ivrig blomster av blant annet engtjæreblom. I flukt minner den om en humle. Kilde: Artsdatabanken

Denne humlesvermeren dukket opp på Fagerli gård i Indre Fosen kommune i Trøndelag i 2015. Foto: Jurgen Wegter

– Lurer til seg fordeler

At Lorentzen mener humlesvermeren så ut som en krysning mellom en sommerfugl og en humle er ikke tilfeldig.

Jan Wasmuth er biolog og bodøværing. Han forklarer hvorfor humlesvermeren ser ut som den gjør.

– Dette er en svermer, en sommerfugl, som ligner på en humle. Den er gul og har en svart stripe som går tvers over kroppen.

– Og veldig ofte er det sånn at insektene som ikke er farlige, kler seg ut som en annen art som er farligere. Humlesvermeren er absolutt ikke giftig, men i og med at den kamuflerer seg som en humle, tror fuglene og de andre predatorene at den kan være farlig, og så lar de den være. Dette er en måte å lure til seg fordeler i naturen på. Det er mange arter som gjør det.