Opp mot 2000 oppmøtte til boller og brannvett: – En suksess

I forbindelse med den årlige brannvernuka hadde Salten Brann i Bodø åpen dag hvor de kunne by på både boller og brannvett. 39 brannstasjoner spredt over fylket åpnet i dag dørene for store og små.

Brannvernuka er en landsomfattende informasjonskampanje som arrangeres av Norsk brannvernforening, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og If Skadeforsikring.

– Jeg vil absolutt betegne det som en suksess. Alle brannhjelmene og alle bollene gikk bort, sier brannkonstabel Trond Rabben på 110-sentralen i Bodø.

Boller og brannvett

1100 boller har fløyet ut i løpet av dagen, kombinert med et godt øyemål, anslår avdelingsleder Ivar Hokkstad at mellom 1 500 og 2 000 skuelystne har vært innom.

– I brannvernuka er det ulike fokus fra år til år, men de siste årene har det handlet om brannøvelser. Som en del av brannvernuka har vi åpen dag der vi ønsker å formidle brannforebyggende kunnskap, forklarer Hokkstad.

Han mener brannvernuka er viktig i det forebyggende arbeidet.

– En stor del av det handler om å opplyse både om farer og hvordan man håndterer ulike situasjoner. Vi har hatt masse folk og masse aktiviteter, sier han.

Brannslange er mildt sagt obligatorisk under åpen dag på brannstasjonen. Foto: Salten Brann IKS

Utvidet kampanjen i 2009

Fra og med 2009 utvidet Norsk brannvernforening kampanjen til å omfatte bedrifter, institusjoner, skoler, barnehager og andre virksomheter. [Håvard Kleppe]

– Vi har det som heter «Nasjonal brannøvelse», der vel en halv million nordmenn deltar på brannøvelse, sier Håvard Kleppe til NRK Troms.

Han sier «Nasjonal brannøvelse» nødvendigvis ikke trenger å gjennomføres i løpet av denne uken.

– Det er viktig å være forberedt, sier Håvard Kleppe. Foto: Ingar Næss

– Vi inviterer barnehager, skoler og bedrifter til å gjennomføre brannøvelse i løpet av hele september, sier han.

Flest branner om høsten

Det er ikke tilfeldig at Brannvernuka arrangeres om høsten.

– Nå går vi inn i en tid der antall boligbranner øker. Vi trekker innendørs og slår på lys og varme. Da er det en fint å komme med en påminnelse om ting man kan gjøre for å sikre hjemmet sitt, sier Kleppe.

Han sier boligbrann er de farligste brannene fordi flest mennesker dør i boligbrann.

– Vi vet at det bare er én av fire familier som gjennomfører brannøvelse hjemme. Det syntes vi er for lite. Derfor er det viktig å trene på brannøvelse, slik at man blir bedre rustet til å håndtere en reell situasjon hvis det skulle oppstå, sier han