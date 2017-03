Ønsker lokal forvaltning

Høyre går inn for å innføre lokal forvaltning også i Nordland og Troms. Forslaget, som kom fra de to fylkespartiene, fikk flertall årsmøtet i kveld. Som NRK har fortalt tidligere gjelder ikke Fjelloven, som gir folk i sør rett til å bestemme over statseide områder, i disse to fylkene i dag.