Ønsker å satse på kvinnefotball

Styret i Bodø/Glimt har bestemt seg for at de ønsker å satse på kvinnefotball fra høsten 2018. Det er foreløpig ikke klart i hvilket omfang, det skal avklares med kretsen og andre klubber i regionen. – Dette er et fotballpolitisk signal, sier daglig leder Frode Thomassen til NRK.