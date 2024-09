Omstridt datasenter stenger i Hadsel: – Veldig gledelig

Det mye omtalte datasenteret på Myran i Hadsel kommuner avvikler driften.

Det går frem av en pressemelding fra Stokmarknes Datasenter, omtalt i Bladet Vesterålen.

Ordfører Kjell Børge Freiberg (H) sier at det er kommunen som har gitt beskjed til selskapet om at driften må opphøre, ettersom den midlertidige tillatelsen på to år var utløpt.

– Nå har de bekreftet at de gjør det. Sånn sett er vi egentlig veldig, veldig glad i Hadsel.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med samfunnskontakt Carsten Lier i Stokmarknes Datasenter, uten å lykkes.

Ordfører Freiberg sier saken har skapt stort engasjement i lokalsamfunnet.

– Det har vært en støyproblematikk i området, så det har vært en utfordrende sak for mange mennesker.

På spørsmål om hva som skjer videre på tomten, med utstyret og gjerdene som avgrenser området, henviser Freiberg videre til eierne av tomten.