Omlag 2 mill til selfangst

Regjeringen har bestemt seg for å videreføre den økonomiske støttet til selfangsten. I år vil støtten ligge på omlag to millioner kroner, skriver Kyst og Fjord. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fjernet statsstøtten helt i 2015, men i 2016 gjeninnførte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) tilskuddsordningen som en av sine første ministergjerninger.