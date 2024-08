Omkom under Arctic Mountain Marathon

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 20:20 fredag kveld.

Hendelsen skjedde under orienteringsløpet Arctic Mountain Marathon som starter i Bjørkliden i Sverige.

Mannen ble bekreftet død på stedet av lege fra luftambulanse, opplyser politiet på X.

Anslår fall på flere titalls meter

Politiet er usikker på hvor langt løperen falt, men anslår at fallet var på flere titalls meter.

– Siden dette er et svensk løp vet vi ikke helt hvor løypa var lagt. Vi vil nå etterforske om løperen har løpt feil, forteller Remi Johansen, operasjonsleder i Nordland politidistrikt.

Løpet er et orienteringsløp som går over to dager, hvor løperne overnatter på fjellet og kan velge mellom distansene 30, 50 og 70 kilometer.

– Det var noe lavt skydekke under redningsaksjonen, og vi satte i gang andre ressurser i tilfelle helikopteret ikke kunne hente ut løperen.

Johansen opplyser om at det var ifølge yr.no 9 grader, lite vind og noe tåke på stedet under redningsaksjonen.

Løp i tospann

Mannen skal ha løpt sammen med en annen løper, som nå blir ivaretatt av helsepersonell i Narvik.

– Foreløpig er løperen tatt hånd om av helse i Narvik. Og så er det naturlig at man vil avhøre han, sier Johansen.

Hendelsen vil hovedsakelig etterforskes av norsk politi ettersom hendelsen inntraff på norsk side.

Pårørende skal være varslet.

Usikkert hvorvidt løpet fortsetter

Per nå er det usikkert hva som vil skje videre i løpet.

– Vi kommuniserer med løperne nå, og vil komme tilbake til hva som skal skje videre, forteller kommunikasjonsansvarlig i Lappland Resorts, Cristophe Risenius.

Foreløpig ønsker ikke arrangøren å kommentere saken, og vil komme med en uttalelse på et senere tidspunkt.

Heller ikke politiet i Nordland vet om løpet fortsetter.

– Jeg kjenner ikke til om løpet fortsetter, det står heller ikke noe på hjemmesidene deres, sier operasjonsleder Johansen.