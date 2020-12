Til alle våre kunder:

Boksen i luke 2 i årets julekalender – Hammerhead Santa's Milk & Cookies – kan utgjøre en eksplosjonsrisiko.

Dette skyldes en produksjonsfeil hos leverandør.

𝗡𝗕! Gjelder kun dette ølet. Et mindre antall julekalendere har andre produkter på denne plasseringen; har du en av disse kalenderne kan du se bort fra denne advarselen.

HVA GJØR JEG?

Ta boksen forsiktig ut av esken. Dersom boksen kjennes veldig hard, og/eller buler ut i toppen, kan den stå i fare for å gå i luften. Gjør i så fall som følger: Sett boksen forsiktig i en solid plastpose, knyt igjen og kast posen med boksen UTE, for å unngå ev. søl innendørs. IKKE forsøk å åpne boksen – dersom den buler synlig ut kan du gjerne ta et bilde av den før du «uskadeliggjør» den som forklart over.

Ta så kontakt med eller stikk innom det ølutsalget der du kjøpte julekalenderen; ta med bilde hvis du har, men IKKE transporter boksen med deg. Du vil i våre butikker bli tatt godt imot og motta en erstatningsvare.

Dersom boksen ikke virker spesielt hard eller viser tegn til å bule ut, kan du åpne den – men vi anbefaler likevel at dette gjøres med forsiktighet og gjerne over en vask e.l. Vi anbefaler i så fall at boksen åpnes og drikkes snarest, og vil ikke anbefale å lagre denne over tid.

Vi i Gulating beklager, og ønsker alle våre kunder en fortsatt god adventstid med vår julekalender.