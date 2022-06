21-åringen i Bodø vet hva han snakker om.

Som 14-åring starta han med rus og gikk ut og inn av gjenger lik den som nå etablert seg i Bodø.

– Det er bare ikke verdt det, det tar for mye av sjela.

– Det kan være fint og flott i øyeblikket og det kan slippe ut endorfiner og alt det der. Men til syvende og sist så kommer alt ned igjen fort og rasende.

Nylig fortalte NRK om ungdom på 13 år som rekrutteres inn i et kriminelt miljø som ble etablert under pandemien.

Handler om å være sintest

De eldste guttene i «gjengen» i Bodø er 17 år, de yngste 13.

Miljøet fikk fotfeste under pandemien, for om lag to år siden.

Politiet, barnevernet og offentlige etater har foreløpig ikke greid å stoppe dem.

Ifølge etatene som kjenner miljøet er det snakk om både bruk og omsetning av narkotika. Og vold – innad i miljøet og mot andre ungdommer.

Finnes slike miljøer overalt

Ifølge Oliver finnes slike miljøer overalt. Det skal være ganske øde for at det ikke finnes noe lignende.

– Jeg tenker på hvor tungt det var for meg når jeg var på den alderen og drev på med sånt.

– Og de pengene der er bare ikke verdt det. Du kan bruke dem på «mannskit», du kan bruke dem på klær, du kan kjøpe ting som kommer til å forsvinne uansett. Du kan ikke bruke dem til å ta opp startlån på hus eller bil.

Hvorfor følger det vold med, tror du?

– Fordi det er om å være sintest. Hvis du er sint er du ikke redd. Jeg var «pissredd» alle gangene jeg var irritert eller forbanna på noen. Jeg var ofte redd, men måtte bare skjule det som noe annet.

– Sjansen for å dø er der

Det er gått tre år siden Oliver ble rusfri omtrent da pandemien ramma landet. Ett års behandling på Fossumkollektivet i Valnesfjord var det som skulle til.

Før det hadde han nådd bunnen. Han hadde mista venner i overdose og fått mye juling.

– Det finnes mirakler, men sjansen for å dø er der når du først har satt nåla i armen. Det er bare snakk om en dårlig nok dag eller et feil tidspunkt ... så er det gjort.

Tunge stoffer for å døyve tanker

Det verste å tenke tilbake på, synes han, er det han sjøl har påført andre.

– Jeg har brukt veldig tunge stoffer for å døyve tanker på ting jeg har gjort mot andre. Det er bare flaks at jeg ikke har fått noen voldsdommer eller havna i fengsel.

Ennå plager disse tankene han, særlig om natta.

Oliver viser fram hendene, han synes det vises godt at han skjelver. Søvnproblemer har han også etter fire år med rus. Foto: Barbro Andersen / NRK

På slutten av sin rusperiode var Oliver så syk at han følte at han ikke kunne komme heim til mamma og sine mindre søsken.

– Jeg ville ikke at de skulle se meg sånn, det hadde vært dårlig gjort mot dem. Da fikk jeg en sånn trøkk, at ok nå må jeg skjerpe meg. Selv når jeg var edru var jeg for herpa i hodet til å dra heim. Det var nok da jeg skjønte det ...

Hva vil du sier til ungdommene i slike miljøer?

– Hvis du kjenner at det begynner å bli tungt, spør om hjelp. Det er ikke flaut eller feigt.

Det er tungt å spørre om hjelp, er hans erfaring.

– Men det er egentlig det tøffeste du kan gjøre, for det er en tung jobb å få hjelp. Ruskonsulent, psykolog, søke etter hjelp på nett. Det er mange måter å ta kontakt på.

Oliver liker å bidra som frivillig og planlegger videre utdannelse. Foto: Barbro Andersen / NRK

Politimesteren: – Vi er særlig bekymra

Flere etater i Bodø, fra kommunen til politiet, jobber nå aktivt for å løse opp i det negative miljøet og hjelpe ungdommene.

Ifølge politimesteren i Nordland er det mange flere steder enn Bodø som har lignende problemer.

Samtidig viser de offisielle tallene færre narkotikasaker hos politiet.

– En av grunnene er at politiet ikke lenger jobber som før med brukersaker, vårt fokus er ikke å ta brukerne – de skal først og fremst få hjelp, sier politimester Heidi Kløkstad.

– Det betyr at vi jobber annerledes. Vårt fokus er å ta de som selger narkotika.

Ungdom ned i 10–12 årsalderen

Kløkstad sier de har informasjon om at det er mer narkotika i omsetning enn tidligere.

Politimester Heidi Kløkstad i Nordland Foto: Sondre Skjelvik / NRK

– Vi ser at det er ungdom i stadig yngre alder og det bekymrer oss, for de har et kanskje enda mer umodent forhold til konsekvenser. Vi har registrert ungdom helt ned i 10–12 års alder som bruker narkotika, dessverre.

Går det an å si noe om hvorfor dette skjer nå?

– Det er vanskelig å si. Vi ser at ungdom i større grad bruker narkotika, og vi ser også at vi ikke kommer i posisjon til å hjelpe dem tidlig nok.

Kløkstad forklarer at politiet jobber annerledes enn tidligere, og ikke har samme fokus på brukersaker.

– Og det har også som konsekvens at mange ungdommer risikerer å utvikle et større rusproblem før vi eller andre, for eksempel i kommunen, kommer i posisjon til kunne å hjelpe.

Hvor foregår salget?

– Det foregår over alt. Vi ser at det tas i bruk sosiale medier som ikke er sporbare i ettertid. Det gjør det enda vanskeligere å avdekke hvem som selger narkotika til ungdom.

Politiet i Finnmark: – Vanskelig å forebygge og hindre rekruttering Foto: Tarjei Abelsen / NRK Ekspandér faktaboks Politiet i Finnmark har få rene brukersaker, men narkotikasaker knytta til annen kriminalitet eller salg. – Diskusjonen i samfunnet har vært ensidig fokusert på lovgivinga og straffansvar for brukersaker, samtidig som en åpen diskusjon om skadevirkning og konsekvensene av narkotikamisbruk ikke har vært til stede, sier politimester Ellen Katrine Hætta. Hun mener dette kan ha gitt et inntrykk av at rus og narkotika er ufarlig. – Vi skulle ønska at man samtidig hadde mer fokus på adekvat behandling og farer ved bruk av rusmidler generelt, Hun sier de i politiet ser mer narkotikabruk og konsekvensene det medfører i lokalsamfunnet. For eksempel vold, ruskjøring, ordensforstyrrelser, trusler og rus – psykiatri relaterte oppdrag. – Vi ser at det er vanskelig å forebygge og hindre nyrekruttering. Det fanges ikke opp av politi og hjelpeapparat før det har gått for langt, før vi får saker som knyttes til konsekvensene av rusbruk. Og hun legger til: – Dette er kriminalitet som vi må forvente øker i takt med mer narkotika bruk i samfunnet. Denne sida av narkotikamisbruk har vært lite fokus på, og heller ikke hvordan samfunnet skal møte disse utfordringene. Det er en diskusjon jeg har savna, skriver politimester Ellen Katrine Hætta i en e-post til NRK.

Oliver ber ungdommene tenke seg om: – Dere er sikkert en flott gjeng egentlig. Foto: Barbro Andersen / NRK

– Tungt å spørre om hjelp, men det er det tøffeste

Nå jobber Oliver som frivillig på den rusfrie møteplassen «Ovenpå» i Bodø sentrum.

Planene hans er større. Han vil ta høyere utdanning.

Hva vil du sier til ungdommene i slike miljøer?

– Dere er sikkert en flott gjeng egentlig, ta nå å bruke de ressursene dere har på noe bra i stedet for dette.

– Hvis du kjenner at det begynner å bli tungt, spør om hjelp, det er ikke flaut eller feigt.

Av erfaring vet han at det ikke er lett å komme ut av slike rusmiljø.

– Men det er egentlig det tøffeste du kan gjøre, for det er en tung jobb å få hjelp. Ruskonsulent, psykolog, søke etter hjelp på nett, det er mange måter å ta kontakt på.