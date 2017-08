Ole Kristian går yrkesfag for andre gang og håper nå på læreplassgaranti

Alle elever på yrkesfag må sikres læreplass, mener Arbeiderpartiet i Nordland.

Partiet foreslår å innføre en garanti som skal gi yrkesfagelever trygghet for at de kan fullføre utdanninga si.

På bilfag ved Bodø videregående skole er skoleåret så vidt i gang. Neste år skal Ole Kristian Ljunggren Ringstad ut å finne seg lærlingplass.

Ringstad vet hvordan det er å stå uten lærlingplass. Etter å ha gått flyelektronikk for noen år siden, fikk han ikke lærlingplassen han var forespeilet.

– Jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, jeg var frustrert. Hadde jeg nå kunne sagt at jeg får en læreplass i ettertid hadde jeg vært veldig betrygget, sier han.

– Helt nødvendig med en garantiordning

Arbeiderpartiet i Nordland ønsker at det nettopp at Ole Kristian og andre skal være garantert en læreplass.

– Det er helt nødvendig, fordi måten vi jobber på i dag fører ikke til nok læreplasser, sier fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen (Ap).

Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen (Ap). Foto: Kari Skeie / NRK

Av 1360 elever som før sommeren søkte lærlingplass i Nordland, mangler fremdeles 235 personer et tilbud.

– Nå er det i år 23 år siden Reform 94 ble innført. Vi har hatt dialog i 23 år og har ikke lyktes med å få nok læreplasser, nå er tiden kommet for å ta dette videre, sier stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (Ap).

– Økt trygghet

Der bransjen ikke klarer å tilby nok plasser, må utdanninger legges ned ifølge Arbeiderpartiet.

Redningen for Ringstad etter han ikke fikk læreplass på flyelektronikk ble førstegangstjeneste, nå håper han på lærlingplass i bilfaget og ønsker en garantiordning velkommen.

– Jeg får en veldig trygg følelse, og jeg ville blitt motivert av å være på skolen, fordi jeg ville visst at det var noe som møtte meg og at jeg fikk papirer på at jeg var ferdig på skolen, sier han.

– Må gi bedriftene inititativ

Margunn Ebbesen, 1. kandidat for Høyre i Nordland synes i utgangspunktet at forslaget høres veldig bra ut.

– Det er en kjempeviktig problemstilling. Regeringen har jobbet med dette hele tiden. I løpet av våre 4 år etter at tilskuddet har stått på stedet hvil i 8 år har det økt med 20.000. Det er viktig å få snakket med bedriftene om dette, sier hun.

Ebbesen mener det viktige er å gi initiativ til bedriftene for at de skal kunne legge til rette for læreplasser.

– Vi ser at dette er ei utfordring. Vi må få ungdommen til å forstå at vi trenger dem. Det er viktig at vi har den gode dialogen med næringslivet, slik at de sier ja til å ta imot lærlinger, sier hun.