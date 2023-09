Ola Solbakken lånes ut til Olympiakos: – Rett plass for meg

Landslagsspilleren Ola Solbakken forlater Roma til fordel for spill i den greske storklubben Olympiakos denne sesongen.

Olympiakos bekrefter signeringen av nordmannen i sine kanaler lørdag. Roma skriver at det dreier seg om en låneavtale som kan gjøres permanent.

– Jeg er veldig glad for å være her og ser fram til å møte alle sammen. Det er en stor klubb som alltid spiller i Europa og jeg føler dette er den rette plassen for meg til å utvikle meg, sier Solbakken om overgangen.

Olympiakos skal møte West Ham, Freiburg og Backa Topola i puljespillet i europaligaen i høst.

Solbakken ble fredag formiddag avbildet da han ankom Hellas for å signere kontrakten og gjennomgå den obligatoriske legesjekken.

Vingen har fått lite spilletid i Roma denne sesongen og sommerens kjøp tyder på at den situasjonen kan fortsette. Romelu Lukaku har blant annet kommet inn portene i den italienske hovedstaden.

Trønderen Solbakken gikk fra Bodø/Glimt til Roma tidligere i år. Før årene i Glimt spilte han for Ranheim.

Den fotrappe vingen står med åtte landskamper og ett mål for Norge. (NTB)