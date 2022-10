Tirsdag ble en russisk gjesteforsker ved Universitetet i Tromsø pågrepet, mistenkt for spionasje.

Undersøkelser NRK har gjort viser at det er flere hundre russere tilknyttet norske universitet.

– Det er påfallende at det er så mange, spesielt i Nord-Norge, sier Ola Kaldager om antallet russiske ansatte og studenter ved norske universitet.

Kaldager er tidligere sjef for etterretningsseksjon E-14.

Onsdag uttalte Kaldager til NRK at Norge har vært naive i 20 år og at det har vært fritt fram for russere å drive spionasje i Norge.

Nå sier han at PST bør ha samtaler med russere tilknyttet norske universitet for å klargjøre deres situasjon.

Ola Kaldager, tidligere sjef for etterretningsseksjon E-14. Foto: Benjamin Fredriksen / NRK

– Jeg tror det kan være et nyttig signal å sende til russere i Russland hvis det er noen som forsøker seg.

– Hva kan man avdekke med slike samtaler?

– Man kommer innpå folk. PST har sine spesialister når det gjelder avhør. De kan sikkert få kontakt med disse menneskene og få ut informasjon om hvordan de selv ser på situasjonen, sier Kaldager.

PST har ikke svart på NRKs spørsmål i forbindelse med denne saken.

Ikke pålegg om å granske russere

Hanne Solheim Hansen er rektor ved Nord Universitet. De hadde torsdag et møte med russiske ansatte og studenter.

– Som arbeidsgiver har vi en plikt. Det er å ta vare på de ansatte og de studentene vi har uansett hvilken nasjonalitet de har.

Rektor Hanne Solheim Hansen, Nord universitet, sier de har mindre samarbeid med Russland etter invasjonen, men tar vare på sine ansatte og studenter. Foto: Nord universitet

Solheim Hansen sier det handler om å samles for å diskutere hva situasjonen er og forklare hva Nord universitet kan gjøre som arbeidsgiver.

Universitetet har tidligere fått pålegg om å avslutte samarbeid med russiske institusjoner. Det har de gjennomført.

– Men vi har ikke fått pålegg om å granske de som er her nå, eller de som har vært her tidligere.

Balanse er viktig

Tormod Heier er tidligere norsk offiser og jobber i dag blant annet som professor i militær strategi og operasjoner.

Han sier han er usikker på om norske høyskoler og universiteter skal ha rollen å sjekke bakgrunnen til russiske studenter og ansatte.

Det kan fort undergrave integriteten og uavhengigheten deres, mener han.

– Universitetene opplever nå å stå i et veldig krysspress. De skal ivareta sine ansatte og studenter fra Russland. Samtidig representerer disse en kompetanse og kunnskap som norske universiteter er helt avhengig av.

Professor Tormod Heier sier det bør være god avstand mellom norske universiteter og landets sikkerhetstjeneste. Blir det for tette bånd, mener han det vil være drepende for uavhengigheten og integriteten. Foto: Håvard Madsbakken

– Da er det veldig viktig at de passer på at deres studenter og ansatte ikke føler seg mistenkeliggjort, sier Heier.

Den pensjonerte offiseren sier likevel at dette må balanseres opp med årvåkenhet.

– En slik balanse blir det viktige i dag. Universitetene bør unngå å trekkes inn i strømningene og stemningsbølgene som preger samfunnet.

– Et samfunnssystem vi ikke ønsker å være i

Frode Mellomvik er direktør ved nordområdesenteret. De har samarbeidet med Russland i over 30 år.

Mellomvik sier det ikke er naturlig at de undersøker sine russiske ansatte noe ekstra i forbindelse med siktelsen knyttet til UiT.

Nordområdesenteret er tilknyttet Nord universitet. De har samarbeidet med Russland i en årrekke. Totalt har 50 russere universitetet som sin arbeids- eller studieplass. Foto: Bente H. Johansen / NRK

– Det er andre myndigheter som skal utføre sjekk på statsborgere om de har rett til å være i Norge, sier han og legger til:

– Dersom vi skulle gjort det, er jeg redd for at vi havner i et samfunnssystem som vi i Norge ikke ønsker å være i.