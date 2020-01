Det ble skrevet politisk historie i Norge da Erna Solberg presenterte sin nye regjering i oktober 2013. For første gang satt også Fremskrittspartiet ved kongens bord etter at de hadde vunnet velgernes gunst samme høst.

Men siden da har det vært mange nesten-regjeringskriser

– Det er ikke unormalt at noen reagerer. Dette er saker som har engasjert og har stor betydning. Vi har sittet seks og et halvt år i regjering, og da vil de være noen saker der slike oppslag kommer. Den siste saka der regjeringa vedtar å hente hjem en IS-kvinne og hennes barn, rokker ved et ideologisk kjernepunkt

Det sier stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg om noen av sakene der tillitsvalgte i partiet har truet med å ta Frp ut av regjering.

NRKs politiske kommentator, Lars Nehru Sand, kjenner godt til disse og flere andre saker der Frp har truet med å forlate regjeringa.

– Truslene har vært reelle, men problemene har latt seg løse. Det er utfordrende for et fløyparti å sitte i regjering, sier han.

Da regjeringa vedtok å hente hjem en IS-kvinne og hennes to barn, vekket det sterke reaksjoner i partiet – både på grasrota og blant tillitsvalgte. Flere tok til orde å forlate regjeringa.

I tillegg til den siste saka, har sentrale medlemmer i partiet truet med å hoppe av regjeringssamarbeidet.

Her kan du lese om fem andre saker som kunne ført til regjeringskrise:

Mot OL i Oslo

Frank Willy Djuvik mente Frp måtte ut av regjeringa hvis Oslo fikk OL-ja. Foto: Arne Stubhaug / NRK

En av sakene som preget den politiske debatten i 2014 var et mulig OL til Oslo i 2022. Flere sentrale politikere i Fremskrittspartiet ønsket et OL, men flertallet på landsmøtet i mai 2014 sa nei.

Daværende fylkesleder for Fremskrittspartiet i Sogn og Fjordane, Frank Willy Djuvik, kom med klar melding om at partiet måtte ut av regjeringa dersom Høyre presset igjennom et OL-ja, kunne vi lese i Bergens Tidende.

I oktober kom avgjørelsen: Høyre sa nei til OL i Oslo.

Syriske flyktninger

Syriske flyktninger har ankommet Sulitjelma høsten 2015. Foto: Sigurd Steinum / NRK

I 2015 pågikk diskusjonen om hvor mange syriske flyktninger Norge skulle ta inn til landet. Daværende nestleder, Per Sandberg, sa til NRK at Fremskrittspartiet kan bli tvunget til å gå ut av regjeringen dersom partiet ikke kan godta Stortingets vedtak om syriske flyktninger

Et flertall i Stortinget vedtok å ta imot 8000 flyktninger fra Syria.

Utfordrende med ny samarbeidspartner

Christian Tybring-Gjedde mente partiet burde vurdere å trekke seg fra regjeringa dersom KrF ble med. Foto: Nyhetsspiller

Frem til 2018 bestod regjeringa av Høyre og Fremskrittspartiet. Men i januar ble regjeringa utvida med Venstre og ett år senere kom også KrF med.

Det var ikke stor begeistring blant sentrale personer i Fremskrittspartiet for å sitte i regjering med KrF.

– Frustrasjonen og irritasjonen blant våre velgere nå er så stor, at de mener vi må gå ut av regjering, sa Christian Tybring-Gjedde til TV 2.

Kjernesak for Frp

Bompenger ble den store saka under valgkampen i 2019. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Fremskrittspartiet er bilistenes parti, kan vi lese på deres nettsider. Under valgkampen i 2019 var det bompenger som kom til å prege den politiske debatten i Norge. En rekke uavhengige nei til bompenge-lister vant velgernes gunst.

Det fremkalte krise i Solbergs regjering. Flere Frp-topper stilte harde krav til regjeringa og eget parti.

– Det å sitte i regjering, hvis vi må gå på smell etter smell på bompenger, er ikke interessant i det hele tatt. Da kan vi for vår del like gjerne gå ut, sa fylkesleder Johan Aas i Frp Innlandet sommeren 2019.

Skuffende valgresultat i 2019

Flere av velgerne forlot Fremskrittspartiet ved siste kommunevalg. Partiet fikk oppslutning på 8,2 prosent, som var en nedgang på 1,2 prosentpoeng fra kommunevalget i 2015.

Flere i partiet ga klart uttrykk for misnøye med resultatet, og nok en gang ble det stilt spørsmål om partiet burde ut av regjeringa.

– Hvis vi ikke har klart å løfte oss på meningsmålingene utpå nyåret, bør vi gå ut av regjeringen. Det sa fylkesleder Tone Ims Larssen i Oslo til VG i oktober 2019.

Ved siste måling utført av Opinion Perduco for Dagsavisen / FriFagbevegelse / Avisenes Nyhetsbyrå 15. januar, fikk partiet en oppslutning på 11,8 prosent (stortingsvalg).

LES OGSÅ: Sivs største svik