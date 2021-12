Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Folk ble plutselig interessert.

Det sier smittevernlege i Øksnes kommune, Ellen Birgitte Pedersen.

Onsdag gikk hun ut i Bladet Vesterålen og ba innstendig om at øksnesværingene meldte seg, møtte opp og tok vaksinene de hadde rett på.

– Vi klarte ikke å få nok interesserte innbyggere til å melde seg til tredje dose. For å slippe å brenne inne med lager som vi ikke kunne bruke, foreslo jeg at vi kunne sende vårt overskudd til Afrika, sier hun til NRK.

Og uttalelsen så ut til å fungere.

– To dager etter at jeg sa dette, hadde over 700 innbyggere meldt seg på for å få sin tredje vaksinedose, sier hun.

Får satt alle vaksinene neste uke

Pedersen gjestet Helgemorgen lørdag, hvor hun fortalte om dette.

Når NRK snakker med Pedersen igjen tirsdag kveld, forteller hun at kommunen etter planen vil få satt alle vaksinene i løpet av neste uke.

– I morgen setter vi omtrent 200 vaksiner. Og siste runde onsdag i neste uke. Mange har meldt seg, så nå vaksinerer vi for harde livet. Vi får brukt det vi har. Interessen er overraskende stor.

– Har du gjort deg flere tanker rundt hva det var som gjorde at folk fikk fart på seg?

– Jeg tror det er flere ting. Omikron har skapt en del bekymring. Og så kan man selvfølgelig lure på om folk tenker; «oj, har hun tenkt å sende de til Afrika!? Da vil vi jo heller ha de selv».

– Hva tenker du selv?

– Det er jo ikke uvanlig at man tenker sånn.

– Tror du det ligger noe i det?

– Tja, jeg kan ikke la være å tenke det som en mulighet også. Men jeg tror ikke det er hovedgrunnen. Jeg tror hovedgrunnen er at folk er blitt mer bevisst på at det kan være lurt å bli vaksinert.

– Jeg tror at det er flere sammenfallende forklaringer, sier smittevernlegen.

Få vaksinerte

Det er ingen tvil om at det er svært få mennesker i Afrika som er vaksinert.

Bare 102 millioner mennesker, eller 7,5 prosent av befolkningen, er fullvaksinert. Mer enn 80 prosent av befolkningen trenger fortsatt å få en første dose, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

I en rekke afrikanske land er det skepsis mot koronavaksinen. Også helsearbeidere er skeptisk. Foto: SUMAYA HISHAM / Reuters

Kun fem afrikanske land har nådd WHOs globale mål om at 40 prosent av befolkningen skal være fullvaksinert innen utgangen av 2021.

Botswana kan bli den sjette dersom den nåværende vaksinasjonsraten opprettholdes.

Mens kun tre andre afrikanske land har nok vaksineforsyninger til å nå målene.

Giftig blanding

– Kombinasjonen av få vaksinerte, fortsatt spredning av viruset og mutasjoner er en giftig blanding. Omikron-varianten er en vekker om at covid-19-trusselen er reell.

– Med forbedrede forsyninger av vaksiner bør afrikanske land utvide vaksinasjonsdekningen for å gi større beskyttelse til befolkningen, har regiondirektøren for WHO i Afrika, Matshidiso Moeti uttalt.

Alle landene i kartet under som er farget rød er det færre enn 10 per 100 innbygger som er vaksinert.

I tillegg er bare én av fire helsearbeidere i Afrika fullvaksinert mot covid-19.

– Majoriteten av helsearbeiderne i Afrika er fremdeles ikke vaksinerte. De er utsatt for alvorlig covid-19-infeksjon. Hvis ikke legene, sykepleiere og andre arbeidere i frontlinjen får full beskyttelse, risikerer vi et tilbakeslag i arbeidet med å dempe sykdommen, sier Moeti.

Ifølge WHO skyldes den lave vaksinasjonsdekningen flere ting.

Tilgjengeligheten av vaksiner og skepsis til vaksinen er noen av årsakene. Helsearbeidere er sentrale informasjonskilder for befolkningen generelt, og deres holdninger kan påvirke vaksineoppslutningen, mener WHO.

Må gjøre mer

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) er klar på at den vestlige delen av verden må gjøre mer for at blant andre afrikanske land skal få økt vaksinasjonsgrad.

– Så er jeg glad for at Norge er i den privilegerte situasjonen at vi kan beskytte egen befolkning, bidra til å avhjelpe situasjonen for næringslivet, samtidig som vi gjør ting internasjonalt, sier hun.

– Hva tenker du når du hører om det som fortelles fra Vesterålen?

– Jeg blir veldig glad for at folk i Norge forstår at vi må sikre hele verden for at alle skal være trygge. Så håper jeg at nordmenn tar den tredje vaksinedosen. Så skal vi fortsatt dele vaksiner. Det har Norge gjort, og det skal vi fortsette å gjøre. Så skal vi sørge for at vi pusher på andre land for at også de tar et stort ansvar.

