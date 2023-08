Økonomisk smell for Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset sliter økonomisk. Det melder Avisa Nordland.

Sykehuset har lenge hatt problemer med store underskudd, og i 2022 styrte sykehuset mot et underskudd på nær én milliard kroner.

Samme år brukte sykehuset rundt 530 millioner kroner på å leie inn sårt trengt helsepersonell. Dette var en dobling siden 2019.

Nå skriver Avisa Nordland at sykehuset igjen går i store underskudd i juni og juli måned, med avvik på henholdsvis 9 og 24,7 millioner kroner.

Avisa forklarer at underskuddene i all hovedsak skyldes kjøp av helsetjenester og innleie av arbeidskraft.

Styret på Nordlandssykehuset vedtok i fjor et budsjett på 5,3 milliarder kroner.

Hitil i år har sykehuset et underskudd på 127,1 millioner kroner, skriver avisa.

– For juli måned er det en betydelig økning i innleiekostnader. Det er særlig innenfor kirurgisk klinikk at kostnaden er økt fra juni til juli, saksbehandler Sissel Eidhammer i en sak som skal opp for brukerutvalget ved sykehuset.

– Basert på utviklingen i sommer iverksettes det umiddelbart ytterligere kontrolltiltak for å redusere innleiekostnaden, skriver Eidhammer.