Våren er for alvor i gang, og mange benytter sjansen til å plante blomster, trær og andre planter.

Da trenger man følgelig jord og gjødsel som duger.

– Vi har fått flere henvendelser fra personer som har reagert på at visse organiske jord- og gjødselprodukter markedsføres som «økologisk». Noe vi mener er ulovlig, sier leder i Økologisk Norge, Markus Brun Hustad.

Ulovlig merking

Å finne rett jord til plantene er enklere sagt enn gjort. God merking av produkter kan hjelpe forbrukerne på god vei.

Men når merkingen ikke står i stil med produktet reagerer Økologisk Norge og deres medlemmer.

REAGERER: Plantejord skal ikke merkes som økologisk ifølge Mattilsynet. Produktene var i dette tilfellet også merket med «Debio». Foto: Privat

Plantasjen er bare en av flere aktører som selger produkter som markedsføres som «godkjent for økologisk dyrking».

I tillegg har Økologisk Norge mottatt bilder fra personer som har observert jord merket med «Debio», noe som er ulovlig etter regelendringer første kvartal 2020.

Hva er Debio? Ekspandér faktaboks Begrepet «økologisk» Betegnelsen «økologisk» er juridisk beskyttet, og for å markedsføre mat og fôr som økologisk må varen være godkjent av Debio. Dette gjelder dersom varen er påført opplysninger i ingredienslisten, merkingen, reklamen eller andre dokumenter og annet materiell, som henviser til den økologiske produksjonsmetoden og slik sett gir kjøperen inntrykk av at varen er produsert etter det økologiske regelverket. Markedsføring av produkter som økologiske kan kun skje når hele produksjonen og håndteringsprosessen er godkjent av Debio. Servering av økologisk mat omfattes ikke av økologiforskriften (forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr) og det forutsettes ingen Debio-godkjenning for servering og catering av økologisk mat. Debios merker kan imidlertid kun brukes etter godkjenning av Debio. Markedsføring og informasjon om økologisk mat og landbruk skal ikke være villedende (jmf. matloven). Det offentlige tilsynet med forbruk av økologiske produkter i storkjøkken og lignende virksomheter, er en integrert del av Mattilsynets øvrige tilsynsaktivitet i forhold til redelig omsetning. Definisjoner Med økologimerking menes merking av et produkt med opplysninger som gir forbrukeren inntrykk av at produktet er helt eller delvis økologisk. Med merkebruk menes bruk av Debios Ø-merke eller andre merker som Debio forvalter. Bruken av Debios merker er regulert gjennom varemerkeloven, og kan benyttes som: godkjenningsmerker på produkt eller produktemballasjer

profileringsmerker i servering eller matvarehandel KILDE: Debio

– Jord eller gjødsel blir ikke kontrollert og godkjent som økologisk i Norge og skal heller ikke merkes med Debio. Vi har fått henvendelser nå i vår fra kunder som har kjøpt jord fra Plantasjen merket slik. Det er ulovlig, sier Hustad til NRK.

Han får støtte av Monica Stubberud i Mattilsynet, som henviser til deres egne informasjonssider om jord og gjødsel.

«Gjødsel- og jordforbedringsmidler kan ikke markedsføres eller merkes som økologiske».

Plantasjens svar kan du lese nederst i saken.

I grenseland

Plantejord skal altså ikke merkes med «Debio».

Men flere av produktene er merket med den svenske varianten «KRAV» eller påskriften «kan brukes i økologisk produksjon».

Mattilsynet skriver at dersom produktene oppfyller kravene i økologiregelverket kan de merkes med «kan brukes i økologisk produksjon».

Å bruke KRAV-merket er også lovlig, men Hustad sier det uansett er i grenseland.

KRAV er det svenske merket for økologisk produksjon. Ekspandér faktaboks Merket finnes på en rekke varer i norske butikker. KRAV-merket gir en garanti for at en vare er økologisk dyrket. Merket setter krav til at det ikke brukes kunstgjødsel eller syntetiske sprøytemidler i produksjonen. Det stilles også høye krav om dyrevelferd, sosialt ansvar og klimapåvirkning. Hvem kontrollerer? Alle KRAV-sertifiserte bedrifter kontrolleres minst en gang i året av godkjente kontrollører. Hvem står bak? KRAV er en svensk stiftelse som arbeider for å fremme økologiske produkter, dyrevelferd og bærekraftig fiske. Kilde: Forbrukerrådet.

– Bruker de ord som KRAV og økologisk gjør det at forbrukeren tenker at dette er et økologisk produkt. Det burde ikke vært solgt med hverken KRAV eller økologisk påskrevet.

Skal du gro tomater trenger du jord som duger. Foto: Dani California / Unsplash

Mattilsynet innrømmer at det kan være vanskelig å stoppe produsentene i å bruke utenlandske godkjenninger.

– Det er noen begrensninger i forhold til å påvirke merking av importerte produkter, siden det er nasjonale regler i enkelte EU-land. Vi har imidlertid vært i kontakt med myndigheter i Sverige og Danmark om problemstillingen, sier Monica Stubberud til NRK.

Hustad mener butikkene må ta større ansvar.

– Butikker og produsenter, og særlig store aktører, har et stort ansvar i dette. De burde klare å forholde seg ordentlig til lover og forskrifter og ikke lure kundene.

Mattilsynet gjør tiltak Ekspandér faktaboks Monica Stubberud, seniorrådgiver i Mattilsynet, skriver i en e-post til NRK at de tar problemstillingen på alvor. – Vi ble gjort oppmerksomme på ulovlig og villedende markedsføring av jord- og gjødselprodukter i fjor, og hovedsakelig produkter til bruk i hobby-markedet, skriver hun. – Det er flere tiltak som er gjennomført det siste året, og vi har inntrykk av at det har vært en positiv utvikling ved at virksomheter endrer merkingen eller har fjernet produkter fra salg. Flere av produktene er innført fra Danmark eller Sverige, og vi har derfor også vært i kontakt med myndigheter i disse landene. Det har vært tilvarende fokus på å forbedre merking og innhold i slike produkter i disse landene. Nedenfor er en oppsummering av tiltak som er gjennomført det siste året. For å tydeliggjøre hvilke krav som stilles til merking av gjødselprodukter til bruk i økologisk produksjon i Norge er informasjon formidlet på våre internettsider.

Mattilsynet har i begynnelsen av 2021 sendt ut en informasjon til alle gjødselvarevirksomheter og vist til krav til merking og innhold i produkter.

Mattilsynet gjennomfører risikobasert tilsyn, og hvor vi påpeker villedende markedsføring hos virksomheter, eller forbyr omsetning av gjødselvarer som skader plantene.

Det er noen begrensninger i forhold til å påvirke merking av importerte produkter, siden det er nasjonale regler i enkelte EU-land. Vi har imidlertid vært i kontakt med myndigheter i Sverige og Danmark om problemstillingen.

For å forenkle oversikten over driftsmidler som kan brukes i økologisk produksjon, har Debio opprettet et driftsmiddelregister. Det er imidlertid slik at Debio ikke godkjenner produktene som er i registeret, og alle ansvarlige virksomheter for produktene må underskrive en erklæring på at produktene oppfyller kravene i økologiregelverket. Med bakgrunn i bekymringsmeldinger har Debio revidert jord- og gjødselproduktene i driftsmiddelregisteret og veiledet virksomheter. Produkter med feilaktig merking med henvisning til Debio sitt Ø-merke (økologisk) er blitt fjernet fra registeret. – Det er virksomhetens ansvar å produsere og merke produkter i henhold til gjeldende regelverk, herunder både gjødselregelverk og økologiregelverk. Med de tiltakene vi har gjort det siste året med god veiledning har vi grunn til å tro at det vil bli en forbedring i merkingen og innhold i produktene.

– Vi beklager

Charlotte Gjone i Plantasjen sier til NRK at de har som målsetting å sette minst mulig fotavtrykk og ta vare på miljøet.

– Vi jobber for å være en transparent aktør, og vil bidra til et bærekraftig samfunn, skriver hun i en e-post.

Siden første kvartal 2020 har det ikke vært lov å selge produkter med Debio-merket. Plantasjen markedsførte likevel på egne hjemmesider med gamle bilder.

– Beklageligvis var ikke alle produktbildene på vår hjemmeside byttet ut med nye da vi i første kvartal 2020 gikk over til KRAV-merkede produkter. Produktfotoene er nå oppdatert på hjemmesiden, sier Gjone.

– Plantasjen har ikke solgt de omtalte jordproduktene merket med norske økologiske merknader siden første kvartal 2020.

NRK har imidlertid fått bilder fra slutten av april 2021 der produkter merket som «økologisk jord» med Debio-merket selges i en fysisk Plantasjen-butikk.

Trodde de var utsolgt

– At dere ikke har solgt disse siden første kvartal 2020 stemmer ifølge denne kunden ikke. Har dere noen kommentar til det?

– I samråd med Debio, Mattilsynet og KRAV fikk vi anledning til å selge ut våre varer som er merket «organisk eller økologisk», fremfor å kaste disse. Vi antok at alle produktene var solgt ut fra våre butikker, og ikke lenger tilgjengelig, sier Gjone til NRK.

Hun påpeker at deres lagerstatus viste at de var fri for produktet.

– Ifølge den butikken har de i dag ingen av de avbildede produktene tilgjengelig, men om de var tilgjengelig for salg i april 2021 kan vi verken bekrefte eller avkrefte. Det kan jo ha vært noen restprodukter som har blitt igjen fra tidligere.

Økologisk Norge mener forbrukeren ikke klarer å skille mellom KRAV, Debio og «godkjent for økologisk dyrking». De mener det er villedende markedsføring og at store aktører burde kvittet seg med produkter som markedsføres på den måten.

Til dette sier Gjone følgende:

– Siden DEBIO ikke lenger sertifiserer jord- og gjødselprodukter, har vi nå valgt å merke våre norske produkter med sertifiseringen KRAV. Høsten 2019 ble design på forpakning endret, og sortimentet for 2020 var oppdatert.

– Samtidig hadde vi anledning til å selge ut varer med gammel emballasje fremfor å kaste disse produktene, Vi beklager for at vi har vært trege med å oppdatere bildene av de omtalte produktene på vår hjemmeside, dette tar vi lærdom av og vil forbedre.