Saken oppsummert: Veggedyr er på fremmarsj igjen etter pandemien på grunn av økt reiseaktivitet.

Forsikringsselskap og Folkehelseinstituttet oppfordrer til å sjekke senger for veggedyr for å forhindre spredning.

Dersom veggedyr oppdages, anbefales det å bytte hotellrom og ikke pakke ut all bagasjen.

Klær og bagasje kan fryses ned for å drepe eventuelle veggedyr.

Det anbefales å sjekke om innbo- og reiseforsikring dekker utbrudd av skadedyr, da bekjempelse kan være kostbart.

Det kan ta tid før man merker at man har veggedyr. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Risikoen for å få med seg veggedyr er konstant, og det er overnattingssteder som er mest utsatt, sier forsker ved Folkehelseinstituttet, Anders Aak.

De siste årene har de registrerert rundt 3.000 behandlinger for veggedyr i Norge.

Forekomsten er størst der det er høy gjennomstrømming av mennesker.

Under koronapandemien var det mindre reiseaktivitet og antall bekjempelser av veggedyr ble dermed lavere enn det hadde vært på mange år.

Men da samfunnet åpnet opp igjen, begynte veggedyrene på nytt å spre seg.

– Nå har vi begynt å reise og bo på hotell igjen, og da ser vi at det øker på nytt, sier Aak.

80 prosent av befolkningen har planlagt å dra på sommerferie i år. Det viser en undersøkelse Kantar har utført på vegne av NHO Reiseliv.

På tross av både økt reisevirksomhet og antall veggedyrbekjempelser håper FHI at trenden vil snu. Og der kommer du og jeg inn i bildet.

– Hvis folk undersøker sengene sine og sjekker at det ikke er veggdyr der, så får man det heller ikke med seg hjem. Da vil problemet bli redusert over tid, sånn som vi så effekten av under pandemien.

Men hvor skal man begynne å lete etter veggedyrene?

Aak mener godt informasjonsarbeid kan være med på å forebygge veggedyr i hjemmet. Foto: Maria Kommandantvold / NRK

I en video på Facebook viser biolog og fagspesialist i Norsk Hussopp Forsikring, Maren Trones Christiansen, deg akkurat det.

– Veggedyr er noe du ikke ønsker å få med deg hjem. Det er ubehagelig å bli bitt, og det er dyrt å bli kvitt, sier hun i videon.

Og arbeidet starter allerede i det du går inn døra på hotellrommet ditt:

Undersøk senga

Maren Trones Christiansen anbefaler å plassere bagasjen på badet og starte en liten sjekk med en gang du kommer inn på rommet.

– Det er størst sannsynlighet for at du finner veggdyr i sømmene på madrassen. Men veggedyrene kan også befinne seg i nattbord, klesskap og andre steder på soverommet, sier Christiansen.

– Veggedyr er nattaktive. Det vil si at de gjemmer seg store deler av dagen. Spesielt når det er lyst. Og når du legger deg i senga, så kryper de fram. Foto: Norsk Hussopp Forsikring

Dersom man finner små, sorte flekker, kan det være avføring fra veggedyret.

– Sjekk rommet med en gang du kommer. Og skulle du finne veggedyr, så burde du absolutt spørre om å få bytte hotellrom fortest mulig før du starter å pakke ut ting.

Ikke pakk ut all bagasjen

Saumfarer du rommet med lykt og lupe uten å finne veggedyr kan du hente bagasjen.

Ingeborg B. Engh, byggteknisk rådgiver og fagansvarlig i Huseierne, anbefaler midlertidig folk å være varsom med hvor de oppbevarer kofferten.

Engh anbefaler å bruke lommelykten på mobiltelefonen når man leter etter veggedyr. – Sjekke under lakenet og kantene på senga. Legg deg på gulvet og kikke under senga for å se om du kan finne sprekker som de kan gjemme seg borti. Foto: Huseierne

– La tingene dine være oppi kofferten og lukk igjen glidelåsen på koffert eller bag for å hindre at veggedyr krabber oppi der. Noen legger bagasjen i badekaret, sier Engh og legger til:

– Det er mye mindre risiko for at det er veggedyr på badet enn på soverommet.

Videre anbefaler Engh å være forsiktig med hvor du legger fra deg klærne dine.

– Det beste er å ha alt sammen i kofferten. Hvis det er noe du ønsker å henge opp, så ville jeg hengt det i klesskapet og lukka dørene. Men jeg ville ikke lagt noen av klærne mine på senga. Det er ikke lurt.

Også når du kommer hjem, er det forholdsregler det kan være lurt å ta.

Frys ned klær og bagasje

– Det er en tung prosess for å bli kvitt veggedyrene når du først har fått dem i hus, sier Maren Trones Christiansen.

Veggedyr er resistente mot flere insektmidler og kan gjemme seg på utilgjengelige steder.

Men det finnes råd:

– En kan for eksempel sende klær og innbo på frys.

Ofte trenger man også et profesjonelt skadedyrfirma for å gjennomføre behandling.

– Det er veldig inngripende å gjennomføre den bekjempelsen. Og det kan bli ganske dyrt. Jeg har selv forsikring som dekker det.

Veggedyr er rødbrun og har en oval og sterkt flattrykt kroppsform. Voksne veggedyr er mellom 5 og 6 millimeter lange og 3 millimeter brede. Foto: Eskil Wie Furunes / NRK

Ingeborg B. Engh anbefaler å fryse ned hele kofferten ved mistanke om veggedyr.

– Du kan fryse ned klærne og putte de i plastposer som du knyter igjen. Lar du dem ligge i fryseren i tre døgn ved minus 18 grader, så dør veggedyrene.

Tegn forsikring

Maren Trones Christiansen oppfordrer hvermannsen til å sjekke hvorvidt innbo- og reiseforsikring dekker utbrudd av skadedyr.

– Hvis man ikke har dekning for det, må man fort ut med rundt 30.000 for en bekjempelse.

Myter om veggedyr: Biolog og fagspesialist i Norsk Hussopp Forsikring, Maren Trones Christiansen, avkrefter myter om hvorfor og hvor fra man kan dra med seg veggedyr: – Mange tenker at veggedyr henger sammen med renslighet, men det har ingenting med det å gjøre, sier Christiansen og legger til: – Om du bor på et dyrt femstjernes hotell, en Airnnb, eller ei hytte i Norge, så kan du få det med deg uansett hvor du drar på reise.

Norsk Hussopp Forsikring merker pågang og har flere kunder som melder ifra om veggedyr

Men ifølge Christiansen begynner folk å melde fra om veggedyr først i august og september.

– De som har fått med seg veggdyr, får kanskje med seg bare én eller to hjem. Og da merker du ikke at du har veggedyr i starten, men etter hvert som tida går og de formerer seg, så vil du over tid begynne å merke mer og mer bitt.