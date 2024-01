Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Det har vært en økning i hendelser med uregjerlige flypassasjerer, med 293 rapporterte hendelser i 2022 og minst 560 tilfeller i 2023.

Widerøe har opplevd en økning på 53 prosent i antall hendelser med uregjerlige flypassasjerer fra 2019 til 2023.

Rus står bak 35–40 prosent av tilfellene, men stress og generelle reiseopplevelser kan også være faktorer.

Uregjerlig oppførsel kan ha alvorlige konsekvenser for passasjerene, inkludert store bøter og potensielt fengselsstraff. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAI. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Vi har en alarmerende økning i hendelser om bord.

Det sier David Moldskred. Han er flyoperativ inspektør i Luftfartstilsynet.

I 2022 ble det rapportert inn 293 hendelser med det som kalles uregjerlige flypassasjerer.

Et år senere var tallet oppe i minst 560 tilfeller.

Luftfartstilsynet ser svært alvorlig utviklingen – og gjør nå alt de kan for å snu trenden.

Fra 2019 til 2023 opplevde Widerøe en økning på 53 prosent i antall hendelser med uregjerlige flypassasjerer. Foto: Jan Harald Tomassen

Ganske komplekst

Moldskred i Luftfartstilsynet forteller at deres tall er basert på innmeldte registreringer fra de norske flyselskapene SAS, Norwegian, Widerøe og Norce.

Men hvorfor er folk blitt mer utagerende i lufta?

– Den bakenforliggende årsaken er egentlig veldig vanskelig å finne noe klart svar på. Det er ganske komplekst, sier Moldskred.

Slik har utviklingen vært:

Mange tenker kanskje at dette handler om alkohol.

Men ifølge Moldskred står rus «bare» bak 35–40 prosent av tilfellene.

Det kan nemlig være helt andre ting som ligger bak. Eksempelvis stress eller reiseopplevelsen generelt. Inspektøren sier passasjerer gjør lurt å sette seg selv i «flymodus» før en flytur.

– Følg besetningens instrukser. Vær med på å skape en hyggelig atmosfære. Det tror jeg alle om bord tjener på.

Et eksempel på uregjerlig oppførsel kom i fjor sommer da en person knuste et vindu om bord på et Widerøe-fly.

Flere og flere flyr. Det kan være med å påvirke utviklingen sier Catharina Solli i Widerøe. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

– Særdeles negativ utvikling

Widerøe hadde en økning på 28 prosent av 2022 til 2023.

Men ser vi lenger bak i tid, altså før pandemien i 2019, har økningen vært på hele 53 prosent.

Catharina Solli, kommunikasjonssjef i Widerøe, sier det bekymrer dem med tanke på sikkerhet.

– Dette handler jo om personer som ikke vil etterkomme sikkerhetsreglement som å feste setebeltet eller viser annen aggressiv oppførsel om bord. Det er et problem, og noe alle flyselskapene vil ha en slutt på.

Catharina Solli i Widerøe sier det kan bli dyrt om du ikke oppfører deg om bord. Vil du slippe det bør du heller smile som henne og oppføre deg pent. Foto: Widerøe

– Det er en særdeles negativ utvikling og vi vil gjerne se at pilene peker den andre veien, legger Solli til.

Hun understreker at dette kan oppleves både ubehagelig og utrygt for andre om bord.

I tillegg kan det gå kraftig utover de som ikke oppfører seg.

– Folk har mistet jobbene fordi de ikke får lov til å være passasjer lenger. Det slår ut på den enkelte persons privatliv.

– Hva kan være grunnen til at det er flere uønskede hendelser?

Solli svarer at det kan være sannsynligvis er en kombinasjon av flere ting.

– Det er blitt vanligere for folk å fly. I tillegg er det mange fristelser på en flyplass. Noen drikker mer enn de burde, og noen tar andre preparater.

Økning også hos Norwegian

Også hos Norwegian har de merket en økning, ifølge pressekontakt Eline Hyggen Skari.

– Sikkerhet er alltid vår høyeste prioritet. Alle våre passasjerer skal ha en fin flytur med oss og vi ser oss i enkelte tilfeller nødt til å irettesette passasjerer som utviser oppførsel som kan oppleves som ubehagelig, både for medpassasjerer og for besetningen. Vi forsøker i utgangspunktet alltid å løse en eventuell konflikt med dialog, men dersom det viser seg at det ikke er mulig, er siste utvei å tilkalle politiet for å ta passasjeren(e) av flyet.

Passasjerer som blir politianmeldt vil i de fleste tilfeller ende opp med å få en bot, sier Hyggen Skari.

35–40 prosent av tilfellene skjer i forbindelse med rus. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Typiske syndere?

Nå jobber alle selskapene sammen med flere aktører for å få tallene ned.

David Moldskred sier det er en god dialog mellom operatørene, bakkeselskapene og Avinor. I tillegg er de i dialog med arbeidstakerorganisasjonene, NHO luftfart og politiet.

– Vi jobber med å prøve å få plass løsninger og samarbeid rundt denne problematikken. Forhåpentligvis kommer det på plass nye retningslinjer for politiet i håndtering av slike hendelser. I tillegg jobber vi med reaktive prosedyrer.

De ansatte som står i dette skal også få bedre opplæring og bred støtte.

Flyselskapene jobber sammen for å finne løsninger på hvordan de kan få ned antall uønskede hendelser i lufta. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Hvem er den typiske personen som gjør noe ulovlig i lufta?

– Det hadde vært fint å vite. Men det er i alle aldersgrupper og ikke noe forskjell på kjønn. Det er heller ikke destinasjonsbetinget, svarer Moldskred og legger til:

– Det foregår både mandag morgen med forretningsreisende og lørdag når folk skal på ferietur.

Og gjør du noe du ikke skal i lufta – da kan det bli veldig kostbart.

– Det kan bli fryktelig dyrt. Det er snakk om klekkelige bøter, og til og med fengsel inntil tre år for de mest alvorlige hendelsene. Det kan fort koste flere hundre tusen kroner.