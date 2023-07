– Bare få dem bort fra veien, sier Jon Steffen Birkeland.

Mandag formiddag ble han stoppet i UP-kontroll i Mosjøen da han og familien var på vei til Vesterålen.

Birkeland blåste grønt, og syns det er bra at politiet har kontroller langs veien for å få stopp på ruskjøring.

For denne helga har det nemlig vært flere tilfeller der politiet har hatt mistanke om ruskjøring.

I Nordland mistenker de at to eller tre førere har kjørt i ruspåvirka tilstand i helga.

Slik mistanke har også politiet i Innlandet, Troms og Finnmark, og andre steder i landet.

Dermed ser den negative utviklinga første halvår ut til å fortsette inn i juli.

De nyeste tallene fra UP viser ser slik ut:

6071 førere er anmeldt for ruspåvirka kjøring. Det er mer enn 400 flere enn samme periode i fjor. Og ei økning på 29 prosent.

Bedre utstyr

Noe av forklaringa på at politiet nå avslører flere ruskjørere er at de har fått bedre utstyr.

– Særlig når det gjelder pille- og narkotikarus. Videre har mannskapet vårt bitt flinkere til å ha fokus på ruskjøring, sier Jarle Opsal, politioverbetjent og gruppeleder for UP i Møre og Romsdal.

Politioverbetjent Ann line Finanger i UP sier at spyttesteren er et fantastisk verktøy som gjør at de fanger opp flere enn før. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Lenger nord i landet sier UP-sjef i Nord-Norge Geir Marthinsen at spytt-testere kan ha noe med saken å gjøre.

– Tidligere var det bare utrykningspolitiet som hadde spytt-testere for å avsløre annen rus enn alkohol. Nå har hele Politi-Norge det. Og det kan være noe av forklaringa på at vi tar flere, sier Marthinsen.

Rus i 25 prosent av dødsulykkene

Det har over år vært en økning på landsbasis – med noe varierte resultater i koronaårene 2020 og 2021, viser tall fra Utrykningspolitiet (UP)

UP-sjef i Nord-Norge, Geir Marthinsen Foto: TOR FARSTAD

I 25 prosent av dødsulykkene i 2022 var rus en medvirkende årsak. Høy fart 34 % og oppmerksomhet 33 prosent, viser tallene fra UP.

– Ruskjøring er selvfølgelig alvorlig, og det kan få svært tunge følger. Vi ser at i ca. 25 prosent av dødsulykkene er rus involvert og en av årsakene til ulykka, sier Marthinsen.

En såkalt veikantstudie gjennomført av FHI (folkehelseinstituttet) for noen år siden viste at det daglig er 140 000 rus-turer på norske veier.

Les også: Vil la politiet ta spyttprøver og beslaglegge mobil ved mistanke om rus

Avslører bare toppen av isfjellet

Politiet avslører bare et fåtall av de som daglig setter seg bak rattet ruspåvirka, forklarer Marthinsen.

– Vi avslører bare toppen av isfjellet. Så selv om vi de siste årene har tatt flere ruskjørere så betyr ikke det nødvendigvis at det er flere ruskjørere nå enn tidligere. Det kan være at vi er blitt flinkere til å fange de rette, sier han og legger til:

– Uansett kan vi fastslå at det er altfor mange som velger å sette seg bak rattet ruspåvirket og blir en risiko for alle veifarende, sier han.

Politiet har mistanke om ruskjøring etter at en bil havna utfor veien ved Kvalsaukan i Sortland i Nordland natt til søndag. Foto: Jens Andre Mehammer Birkeland

Trygg Trafikk mener at enda flere ruskontroller må til, men også at helsevesenet må bidra mer.

– Vi må ha høyere fokus på rus. Og fastlegene må i mye større grad være oppmerksom på de som kjører med reseptbelagte medisiner, og som ikke skal være ute i trafikken, sier Harald Heierås.

Han er fagsjef for trafikksikker kommune i Trygg Trafikk. Heierås mener også at andre medtrafikanter burde bli flinkere til å varsle om de ser noe mistenkelig ute i trafikken.

Flest menn

Det er flest menn som blir tatt for ruskjøring, ifølge sjefen for UP i Nord-Norge.

– Alderen varierer også i forhold til hvilke type kjøretøy som disponeres under kjøreturen. For eksempel er unge overrepresentert på moped, mens godt voksne er overrepresentert på tunge kjøretøy.

UP avslører de aller fleste i daglige planlagte kontroller.

Mens lokalt politi avslører de fleste etter tips eller ved at det har skjedd trafikkuhell eller ulykker, forklarer UP-sjefen.

Politioverbetjent Ann Line Finanger viser resultatet etter en spyttest av Kristofer Lakselv Johansen. Her var alt i orden.

Tallene viser at de som flest ganger blir tatt for ruskjøring er de som er mellom alderen 25 og 34, med 1663 tilfeller så langt i år.

– Vi kan ikke svartmale det bildet og si at det er mye verre på veiene enn det var før.

Men det vi i hvert fall kan si er at det er altfor mange der ute hver dag som kjører ruspåvirka på veiene. Og dem er en stor sikkerhetsrisiko for alle som ferdes på veiene våre, sier Marthinsen.