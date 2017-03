Øker satsingen på læreplasser

Denne uken ble søkertallene for videregående opplæring lagt frem. De viser en økning til flere av yrkesfagene, særlig helse- og oppvekstfag. 19-årige Silje Jacobsen er barne- og ungdomsarbeider vet hvor verdifull en læretiden er for veien videre.

– Det var godt å komme ut i arbeidslivet etter to år med teori på skolen. Læretiden verdifull og gir en helt bedre innsikt. De som går glipp av den mister noe vesentlig, forteller Jacobsen.

I landet generelt er det en utfordring å tilby læreplasser, men dette bedres. I fjor var det 19 1000 godkjente lærekontakter, 125 flere enn i 2015, ifølge Utdanningsdirektoratet. Akershus og Hordaland er blant fylkene som har hatt størst økning i 2016 med 70 til 90 flere lærlingkontrakter.

– En så stor kommune kan ikke ha så få lærlinger

Fylkeskommunen samler inn ulik statistikk flere ganger i året for å kunne si noe kvaliteten på utdanning i kommunene. Fylkesråd for utdanning i Nordland, Hild-Marit Olsen jobber iherdig med å bedre tilbudet.

– Når vi rangerer de kommunene som er best på lærlinger, så er det blant annet Vestvågøy og Meløy som ligger på topp. De er ikke de største, men heller ikke de minste kommunene i fylket, sier Olsen.

Olsen tok en alvorsprat med Nordlands største kommune.

– I et møte med Bodø kommune om utfordringene, så var jeg virkelig være nødt til å være streng. Jeg måtte nesten frem med pekefingeren. Situasjonen var ikke bra, en så stor kommune kan ikke ha så få lærlinger, utdyper hun.

MÅ SAMARBEIDE: (f.v.) Frode Vikhals Fagermo, Hild-Marit Olsen og Ida Pinnerød ønsker å øke i antall og bedre kvaliteten på læreplassene. Foto: STINE HÅVEMOEN / NRK

I fjor høst ble en samfunnskontrakt signert av Nordland fylkeskommune, fylkesmannen, KS-Nordland, LO og NHO. Dette for å sikre kvaliteten i fylkets ulike utdanningstilbud. Minimum to lærlinger per 1000 innbygger er målet for kommunene.

Fremtidens arbeidsliv trenger fagarbeidere

Skal situasjonen bedres må kommunen selv gjøre noe med blant annet holdninger og økonomi. Rådgiver for lærlingene i Bodø kommune Frode Vikhals Fagermo merker en endring.

– Det er ingen som lenger sier at det er en påkjenning å ha lærling i bedriften. Lærlinger ses på som en ressurs og de fleste er stolte av det, sier Fagermo.

Helse- og oppvekstfag har god søkning også i år. 17-årige Rasmus Bringsli er en av mange som har gått for et yrkesfag fremtiden har behov for. Bringsli har hørt rykter om at kommunen nå skal satse mer på lærlingene fremover.

– Jeg skal søke læreplass i Portørfaget. Det er et nytt tilbud så det blir spennende å se hvilke plasser som tilbys. Hovedsakelig omhandler det sikker transport av pasienter og brukere av ulike helsetjenester, forklarer Bringsli.