Øker bemanningen i kampen mot fiskesmugling

Tollvesenet øker bemanningen ved Narvik/Bjørnfjell tollstasjon for å forhindre smugling av fisk over grensa, skriver Fremover.

Smugling av fisk er et utbredt problem. Utenlandske turister har lov til å ta med seg 18 kilo hvitfisk ut av Norge, men hvert år stoppes mange turistfiskere med for mye fisk i bagasjen.



For eksempel stoppet tollerne i Junkerdalen en bil med over 700 kilo fisk i mars.

– Fisk er et satsingsområde for Tollvesenet, sier seksjonssjef ved tollstasjonen Reidar Krogstad til Fremover.

Dersom du blir stoppet med for mye fisk på vei over grensa, er startboten på 8.000 kroner. Videre øker boten med 200 kroner per kilo.

– Men det virker som om bøtene ikke svir nok. Det mest absurde er at noen av de som blir tatt, betaler bøtene kontant. Når de kan cashe ut på den måten, er det fristende å tro at de gambler på at de kan bli tatt. Jeg tør ikke tenke på hvor mye de som ikke har blitt tatt ellers, har fått med seg ut av landet, sier Krogstad til avisen.