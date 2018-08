Ofotbanen blir stengt til i alle fall over helgen: – Rammer godstrafikken hardt

Det var i går et snøoverbygg på Ofotbanen på Bjørnfjell tok fyr. Torsdag var politiet, Bane Nor og Statens Havarikommisjon i fullt arbeid på stedet.

Fungerende områdedirektør, Stein-Hugo Steffensen i Bane Nor, forteller til NRK at de håper å få startet gjenoppbyggingen så fort som mulig.

– Dette har store påvirkninger for godstrafikken som bruker denne jernbanen. Vår foreløpige prognose er at jernbanen er i gang igjen på mandag, men det avhenger av mange faktorer.

Reparasjonsarbeidet kan ikke starte før politiet og Statens Havarikommisjon er ferdige med sine undersøkelser. Det er heller ikke klart hva som er årsaken til brannen.

– En familie med barn ble hentet av helikopter

Ved Katterat stasjon har Hilde Sofie Berg og ektemannen Paul Larsen hytte. Katterat er et populært sted for turgåere, og Ofotbanen er transportmiddelet som frakter folk opp og ned fra stedet.

Det er to timers gåtur fra Katterat til E10, og Berg sier at du skal være ganske godt kjent i området, for å vite hvilken sti du skal følge.

– Det er fire-fem hytter her oppe, men det er jo en del utenlandske folk som også trasker her. Det var blant annet en svensk familie, med barn, som ble hentet med helikopter i går, ettersom toget ikke gikk.

Berg forteller at de er forberedt på at togstopp kan hende, og at de har alt av mat og annet nødvendig utstyr tilgjengelig. Men informasjonen på stedet er veldig vanskelig for turister å forstå.

Ektemannen Paul Larsen, stresser ikke over at det kan ta flere dager før Ofotbanen går igjen.

– Det er bare fint at toget står, så får vi ikke konkurranse i multeplukkinga, sier han lurt.

Hilde Sofie Berg og hunden Gaisa, tar det med knusende ro at Ofotbanen står stille. Foto: Paul Larsen

Malmtransporten står stille i Sverige

Ofotbanen benyttes av det svenske gruvedriftsselskapet LKAB som daglig sender ti tog mellom Narvik og Kiruna. Her fraktes malm fra gruvene i Kiruna, til Narvik, før det transporteres videre ut i verden.

Vognene står tomme ved LKAB i Narvik. Foto: Mona Gingstad / NRK

NRK var i går i kontakt med pressevakt i LKAB, Per Juntti, og han kunne fortelle at de følger godt med på situasjonen.

– Malmtransporten står stille, og dersom togtrafikken blir stående i en uke, kan det få store konsekvenser for LKAB, fortalte Juntti.

Posten Norge var raske med å sette inn alternativ transport, så forsinkelsen på pakker blir ikke all verden.

Narvik kan ikke forvente å få malm levert før jernbanen åpnes igjen. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Kundene må regne med forsinkelser

Direktør for produksjon i CargoNet, Nils Kavli, forteller til NRK at Ofotbanen er en viktig rute for dem, og at de må tenke alternativt så lenge den er stengt.

– Vi vil nå frem til jernbanen er åpen igjen, kjøre gjennom Sverige med Kiruna som destinasjon, så må kundene hente og lever godset sitt der.

Videre forteller han at de daglig har tog som kjører mellom Alnabru og Narvik. Akkurat nå står to tog i Narvik, og blir stående der til jernbanen åpnes igjen.

– Det er klart det blir forsinkelser på gods, men dette er kundene informert om, sier Kavli.

Røyken spredte seg over store områder, og inneholdt det giftige stoffet kreosot. Du trenger javascript for å se video. Røyken spredte seg over store områder, og inneholdt det giftige stoffet kreosot.