I helga stiller den genierklærte, selverklærte kitchmaleren Odd Nerdrum (74) ut i Nord-Norge for første gang på mer enn 30 år. Det skjer på Galleri Jennestad på Sortland.

Nerdrum benytter anledningen i intervjuet med NRK å komme med et politisk spark om bompenger.

– Jeg har ingen ide om noen form for politisk engasjement. Det interesserer meg ikke i verkene mine. Men det jeg ikke liker er råtassene som belemrer folk med bompenger, sier Odd Nerdrum.

Han synes prisen man må betale for å kjøre gjennom bomringene flere steder i landet er svært drøy.

– Dette gjøres for at byråkratene kan få mer penger å leke seg med. Det synes jeg grovt gjort.

– En stygg beskatningsmetode

Et syn som dette, synes ikke kunstner Odd Nerdrum noe om. Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

Nerdrum mener Norge har nok penger, og at det derfor burde vært unødvendig å kreve inn mer enn det nordmenn allerede betaler i skatt.

– Norge velter seg i oljepenger. Så må skattebetalere slite og streve med bompenger. Mange i Norge må kjøre langt til arbeid og slikt. Så straffes de på denne måten.

– Hvorfor man skal betale det ene og det andre for staten. Det er en sleip beskatningsmetode. Som er veldig stygg, sier han.

Kunstneren har stor sans for bompengeopprøret på Vestlandet.

– I Bergen våkner man på en fantastisk måte når det gjelder bompenger. Det er rart at ikke resten av befolkningen reagerer like hardt som i Bergen sier Nerdrum.

– Nordlendinger er djerve

BÅTMOTIV: – Mine bilder er ikke politiske. Det er litterære bilder. Bilder og mennesker i verdensrommet. Mennesker på bakken i denne verden, og utenfor denne verden, sier Odd Nerdrum. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Det er ikke bare bompenger Nerdrum er opptatt av om dagen. Nå gleder han seg til å stille ut kunst i Nord-Norge.

– Erfaringen min med nordlendinger er at de er ganske djerve i sin måte å se ting på. De er friere og mindre konvensjonelle enn resten av befolkningen. Det er en sjøfartskultur. De er mer fantasifulle enn innenlands-Norge.

Nerdrum forteller at han har stilt mer ut i utlandet enn i Norge de siste årene. Han er også veldig fornøyd med de seneste verkene sine.

– Jeg håper utstillingen blir meningsfullt for folk. Men jeg vet ikke. Kan hende de blir veldig skuffet. Nordmenn er begeistret for det rosemalte. Litt banale fargeklanger. Men her er det tilbakeholdent.

– Dette er ei utstilling med Norges fremste klassiske maler, Odd Nerdrum. Han stiller ut sammen med Elisabeth Werp, sier gallerist Kåre-Bjørn Kongsnes. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Men det er ikke vanskelig å forstå det jeg holder på med. Jeg er ikke en abstrakt maler, legger 74-åringen til.

– Omstridt og omdiskutert

Kunsthistoriker Tommy Sørbø skal være til stede ved åpningen lørdag. Han forteller at Nerdrum ikke har vært så mye i offentligheten i det siste.

– Nerdrum kunne stilt ut hvor som helst i verden. New York, Chicago, Sydney. Men velger altså et lite men anerkjent galleri i Nord-Norge. Det er spennende og interessant.

Han gleder seg til å se de nye verkene som Nerdrum stiller ut.

Elisabeth Werp var elev ved Statens Kunstakademi samtidig som Nerdrum var blant de mest signifikante lærekreftene der. Nå stiller ut hun ut sammen med læremesteren. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Han har vært omstridt og omdiskutert, og fikk sitt gjennombrudd for 20-30 år siden. Folk burde få med seg dette. Nerdrum er en av verdens mest prominente malere i dag.

Gallerist Kåre-Bjørn Kongsnes ved Galleri Jennestad forteller at Nerdum skal stille ut sammen med billedkunstneren Elisabeth Werp.

– De utfyller hverandre på en fantastisk flott måte. Vi tar det som en tillitserklæring til både regionen og stedet.