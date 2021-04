Minister ertet på seg dyrevernere etter Kardashian–film

Det hele startet med at den amerikanske superkjendisen Kourtney Kardashian så den mye omtalte dokumentaren Seaspiracy.

Filmen tar opp utfordringer i fiskeindustrien. Kardashian la i etterkant ut et innlegg på Instagram der hun fortalte at hun vurderte å slutte å spise fisk.

Dette fikk Norges fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til å sende henne en video via regjeringens Instagram – konto der han ba henne spise mer fisk for å redde verden.

Dyrevernsorganisasjonen Noah reagerer sterkt på budskapet.

– Hårreisende, sier Siri Martinsen til NRK.

– Veldig alvorlig

Organisasjonen Noah har over 13.000 medlemmer. De ansatte jobber for å styrke dyrs rettigheter.

I Instagramfilmen sier Ingebrigtsen blant annet:

«Greia er at unge som deg bør spise mer sunn og bærekraftig fisk for å hjelpe til å redde verden.»

Siri Martinsen, veterinær i Noah. Foto: Robert Hansen / NRK

Martinsen i Noah er ikke imponert.

– Vi reagerer på at en minister sier noe som ikke er sant. Det synes vi er veldig alvorlig.

– Hva konkret er det dere reagerer på?

– For det første sier han at norsk fisk er den mest bærekraftige sjømaten i verden. Også sier han at vi må spise mer fisk for å redde verden.

– Begge påstandene er fullstendig hårreisende.

Hun hevder Norge har fiskeoppdrett som ikke er bærekraftig og er en av ti nasjoner i verden som tar ut mest villfisk. I tillegg mener hun ministeren fordummer et alvorlig tema.

– Det handler om hvordan norsk fiskeoppdrett og norsk fiskeindustri bidrar til å ødelegge for livet i havet.

Står for meningene

Videre sier veterinæren at hun har forventninger om at en minister skal holde seg til fakta, og ikke; «fungere som en reklamefigur for store pengesterke næringer».

– Man burde forvente at han tar tak i problemene og reduserer industrien. Den skaper problemer.

Ingebrigsten sier han er glad det er mange meninger der ute, og ønsker en debatt velkommen.

– Det er et fritt folk og det er lov å mene at jorda er flat, sier han til NRK.

– Det finnes helt sikkert ting som er enda mer sunt og bærekraftig enn norsk fisk. Men jeg står fullt og helt ved det jeg har sagt; norsk sjømat er noe av det sunneste og mest bærekraftige som finnes.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr / NRK

Han gir Martinsen rett i at det finnes utfordringer for næringen. Men han er helt uenig i at Norge ikke gjør en god jobb.

– Fiskeri- og sjømatnæringen er en av de næringene som er mulig å gjøre evig fornybar om vi forvalter den riktig og bærekraftig. Den skal dekke regningen for våre kommende generasjoner, sier han.

– Ja, det er fortsatt uløste utfordringer, men vi er veldig flinke i Norge. Vi har gjort utrolig mye bra. Norsk fisk og norsk sjømat er noe av det sunneste vi kan spise, og det er veldig viktig at vi spiser mer sjømat for å få ned klimautslippene.

Mener tang er mat for fremtiden

De to er altså rivende uenige i om man bør spise mer eller mindre fisk.

– Vi har en situasjon der fiskebestanden er overfisket eller utnyttet til det maksimale, sier Martinsen.

– Det sier seg selv at man ikke bør spise mer fisk.

– Hva bør man spise da?

– Mange nordmenn spiser allerede plantebasert mat som er det mest bærekraftige - grønnsaker, belgvekster, nøtter, bær og frukt. Norge bør også satse mer på plantebasert sjømat som tang, tare og alger. Det er noe av det mest bærekraftige vi kan drive med. Det er helt merkelig at ikke ministeren er mer opptatt av tang, tare og alger som menneskemat.

Siri Martinsen i Noah sier vi bør satse på å spise mer tang i fremtiden. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

Ingebrigtsen sier det er helt greit at folk velger å spise tang, men han mener Norge fortsatt bør gå fremst på veien mot en bærekraftig fiskeindustri.

– Alle bør erkjenne at Norge har kommet veldig langt og er et foregangsland for andre land. Vi driver med bærekraftig høsting av ressursene i havet.

– Siri Martinsen sier dere bør slette videoen. Vil du gjøre det?

– Det ser jeg overhodet ingen grunn til.