– Jeg nekter å tro at trening er det eneste man trenger for å holde seg sunn og frisk, sier Gøril Laugsand.

Vi har gått inn i et nytt år. Og med et nytt år kommer alltid pratet om nye muligheter. Folk skal blant annet starte å trene, de skal spise sunnere og de skal ned i vekt.

Men slike mål er uaktuelle for Gøril Laugsand.

– Jeg trener nesten aldri. Ja, jeg kan gå en tur av og til, men mer aktiv enn det får du meg ikke. I alle fall ikke på denne årstiden, sier hun.

Og Laugsand er ikke alene. Nylig kom Statistisk sentralbyrå med en ny undersøkelse. Den viser at mer enn hver tiende nordmann over 16 år aldri trener.

– Trening er dritkjedelig. Det er tungt, man blir svett. Det er ingenting som appellerer til meg, sier Marte Finnset.

Hun var gymnast i rundt 15 år. Nå holder hun seg helst på sofaen. Hun drar i alle fall ikke på fjelltur.

– Det er både kjedelig og meningsløst. Du går for å bli sliten og svett, så kommer du til toppen, hvor du snur og går hjem igjen, sier Finnset.

Stian Rosenvinge – Jeg synes trening er dørge kjedelig. I tillegg har jeg veldig mange andre interesser. Webutvikling, programmering og teknologi, jeg er opptatt av samfunnsdebatten, og spørsmål om politikk og historie, slike ting. Så jeg har mer enn nok å gjøre. – Jeg skjønner at fokuset på fysisk aktivitet er viktig. Vi har en fedmebølge, og folk blir større og større. Men det appelerer bare ikke til meg. Hadde jeg likt å trene, ville jeg nok gjort det. Men det viktigste er å ha noe å gjøre som gir deg glede.

Gøril Laugsand – Jeg mangler motivasjon. Ser ikke vitsen med å trene bare for å trene. Jeg føler jo at jeg er frisk og fin, og er fornøyd med hvordan jeg ser ut. I tillegg har mange andre ting som gir meg mer. Som å være med venner eller høre på god musikk. – Et press om at man skal trene så og så mye kan føre til økt stress for noen. Det i seg selv kan være usunt, uansett tid på året.

Mange liker ikke å trene

Laila Arnesdatter Hopstock ved UiT Norges arktiske universitet forsker på overvekt, kosthold og fysisk aktivitet.

Hun synes ikke tallene fra SSBs undersøkelse nødvendigvis er grunn til bekymring.

– Trening er ikke det samme som fysisk aktivitet. Mange kan være fysisk aktive uten å oppfatte at de driver med regelmessig trening, sier hun

– I tillegg vil det være mennesker som ikke kan trene eller kan drive begrenset med det vi oppfatter som typisk trening. Det kan for eksempel skyldes sykdom. I tillegg har du dem som av ulike årsaker ikke ønsker å trene.

Gøril Laugsand er enig.

HVERDAGSAKTIVITETEN: Laila Arnesdatter Hopstock ved UiT mener det viktigste er å legge til rette for litt aktivitet hver dag. – Det kan være så enkelt som å sørge for trygg skolevei slik at barna kan gå til skolen, en stor trapp som lokker istedenfor heisen, at det er enkelt å parkere sykkelen utenfor jobben. Foto: Elisabeth Øvreberg / UiT

– Å ikke trene er ikke latskap. Det betyr bare at man har fokus på ulike ting, rett og slett, sier Laugsand.

For henne kan det være å være med venner eller høre på god musikk.

Marte Finnset mener fokuset på trening, for eksempel i sosiale medier, sier litt om en større samfunnsutfordring.

– Det blir et veldig kroppspress. Vi skal se ut på et spesielt vis. Er du ikke godt trent, er du mindre verdt, mener hun

Forsker Laila Arnesdatter Hopstock understreker at det er ting dem som sjelden trener eller er fysisk aktiv bør tenke gjennom.

Må ikke trene for å være sunn

– Å være svært lite fysisk aktiv over tid er ikke bra for helsa. For barn og unge er det viktig å være fysisk aktiv, blant annet for å bygge et robust skjelett og å lære ferdigheter. For voksne er fysisk aktivitet viktig blant annet for å opprettholde muskulatur og ferdigheter, for å kunne beholde balanse og styrke, sier forskeren.

– I tillegg er det mange tilstander og sykdommer som henger sammen med lavt fysisk aktivitetsnivå, som for eksempel fedme, diabetes type 2, og hjerte- og karsykdom.

– Må man trene for å ha en sunn livsstil?

– Man kan være fysisk aktiv på mange måter uten at man må drive med trening. I tillegg er det å ha et sunt og variert kosthold, ikke røyke og minimere alkoholbruk, samt ha det godt med seg selv og sine, viktig for å ha god helse.

Gøril Laugsand er klar over gevinsten fysisk aktivitet gir, men bekymrer seg ikke.

– Jeg burde vel kanskje vært mer aktiv. Jeg blir jo ikke yngre, og det er greit å holde kroppen aktiv, men jeg er jo frisk og i god form, så jeg klarer meg foreløpig greit uten, sier hun.

Finn nyttårsforsettene som passer deg

Men nå nærmer vi oss altså et nytt år. Og det kan bety et nyttårsforsett eller to.

Gøril Laugsand synes det er bra å sette seg nye mål. Men mener samtidig at fokuset ikke nødvendigvis må ligge på trening, vekt eller kosthold.

– For min del handler det om å sette meg mål knytt til meg selv, min selvutvikling og hvordan jeg skal ha det bedre. Når jeg har tid, skal jeg for eksempel bruke den på noe som gir meg noe. Som å komme meg ut eller være med venner.

FOR MORO SKYLD: Gøril Laugsand liker å være aktiv, men da gjør hun ting hun synes er gøy. – Jeg nekter å tro at folk liker å trene for å trene, sier hun. Foto: Gøril Laugsand

– Den psykiske helsen er vel så viktig som den fysiske, sier Marte Finnset.

– Hva med å ha et mål om å gjøre noe bra for en fremmed en gang i måneden? Jeg tror det handler om å finne balansen og tid til å gjøre ting man synes er hyggelig.

Marte Finnset – Jeg har gjort mange iherdige forsøk for å begynne å trene, men det er så kjedelig og meningsløst. Jeg er altfor glad i å ligge på sofaen, scrolle på TikTok, ta en lang dusj og spise god mat. – I det lange løp tror jeg det er lurt å ta ned fokuset på trening litt. Det handler om å finne balansen og frigjøre tid til det man synes er hyggelig. Slike ting er viktig for den psykiske helsen.

Laila Arnesdatter Hopstock ved UiT forteller at et for sterkt fokus på trening og vekt kan være uheldig når vi nå nærmer oss et nytt år.

– Det er trist når trening blir noe som eliten driver med, og som i hovedsak knyttes til utseende eller prestasjoner, sier hun.

– Vi kan ha ulike motivasjoner for å være fysisk aktive. Noen motiveres best av for eksempel prestasjoner – å gradvis nå egne mål. Men for å finne en god balanse, og trives med å være fysisk aktiv, er det viktigste for at det skal kunne holde året rundt, ikke bare i januar.

Hopstock er også tydelig på at de som er veldig aktive kan lære litt av dem som ikke nødvendigvis er like ivrige til å trene.

– De som aldri trener kan være engasjert i veldig mange andre viktige og meningsfulle aktiviteter. Det kan være alt fra lesing, spille musikk, drive med gaming, strikke eller spille sjakk. Ting vi som mennesker også trenger impulser fra. Hvis alle trente for seg selv for å bli vakrest mulig, så hadde verden blitt et kaldt og kjipt sted å være, sier forskeren.