Nytt uvær treffer Nord-Norge i kveld: – Hold dere inne

Uværet, som nådde orkan styrke i fjellet i Nord-Norge fredag ga trafikkaos og materielle skader. I Narvik blåste et vogntog av veien, i Stamsund veltet et tre over et kjøretøy og flere takplater ble tatt av den sterke vinden. I Narvik blåste et vogntog av veien, i Stamsund veltet et tre over et kjøretøy og flere takplater ble tatt av den sterke vinden.

Vinden tok med seg noen av takplatene til Ballstad slip i dag. Ifølge fotografen var det godt sikret på stedet fredag ettermiddag. Foto: JOHN INGE BERG

Selv om vinden har løyet lørdag morgen, er det fortsatt utfordringer i trafikken. Og verre skal det bli utover kvelden og natten.

– Søndag formiddag vil bli opp til full storm, samt tung nedbør i form av regn og snø i fjellet, opplyser vakthavende meteorolog Rafael Grote hos Vervarslinga i Nord-Norge.

Han anbefaler derfor ingen å dra på søndagstur i morgen

– Folk burde holde seg inne gjennom helga, for sterk kuling og storm skal man ikke leke med. Jeg anbefaler ingen å gå ut, for det er verken bra eller fristende. De får heller planlegge andre aktiviteter, sier Grote.

Stengte veier

Lørdag skaper glatte veier og dårlig vær flere trafikale utfordringer, melder NRK Trafikk.

Kolonnekjøring over E10 Bjørnefjell pga. dårlig føre

Fylkesvei 77 Graddis i Saltdal kommune er stengt pga. uvær

Kansellering i sambandet Bodø-Værøy-Røst grunnet dårlig vær

E6 over Saltfjellet åpnet litt over klokken 12.30 lørdag formiddag etter å ha vært kolonnekjørt over en lengre periode.

På E6 ved Geisvika, sør for Bjervik, måtte en buss berges etter å ha sklidd utenfor veien lørdag morgen. Også ved Ulvsvågskaret i Hamarøy, og ved Tullgranheia i Rana ble veiene åpnet igjen etter at vogntog måtte ha bergingshjelp.

– Det er veldig mye som skjer i hele landsdelen, så det er travelt, forteller Silje Øksendal, trafikkoperatør for Vegtrafikksentralen i Mosjøen.

Øksendal vet ikke når veiene blir åpnet for normal trafikk igjen. Hun anbefaler alle og fortsatt kjøre etter forholdene, samt oppdatere seg på aktuelle trafikkmeldinger.

Hun opplyser også at det ved E69 på strekningen mellom Olderfjord og Honningsvåg ble stengt lørdag morgen grunnet et snøras.

– Været har blitt bedre, men det er for en stund, så vil det ta seg opp igjen.

Tar seg opp igjen

Det bekrefter også vakthavende meteorolog Rafael Grote hos Vervarslinga i Nord-Norge. For selv om været forholdsvis er rolig vil det til lørdag kveld ta seg betydelig opp igjen, særlig i Salten, på Saltfjellet og på den sørlige spissen av Lofoten.

SØKER LY I HAVNA: Fiskebåtene i Lofoten søkte ly i stormen fredag i havna på Ballstad. Foto: John Inge Berg

– Vind er hovedproblemet, og det vil komme en ny økning med vind fra sent i kveld. I første omgang er det sørvestlig kuling. Natt til søndag vil det øke til sterk kuling i hele fylket.

Skredfare

Været gir også økt fare for snøskred, forteller vaktleder hos Snøskredvarslingen hos NVE–Emma Barfod.

– Folk i hele Nord-Norge bør være oppmerksom.

Hun bemerker at det er Nordland som trolig får mest nedbør, og her kan det utløses større skred.

På oversikten hos NVE er det meldt faregrad 3–betydelig i Nordland.