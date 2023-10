NRK har forelagt kritikken fra Marian Hussein til Helse- og omsorgsdepartementet.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng svarer per e-post.

– Hussein hevder dagens regjering gikk til valg på å snu sentraliseringsreformen til Solberg-regjeringen, men at regjeringen i praksis kutter mer i sykehusstrukturen enn den forrige. Hvordan svarer dere på den påstanden?

– Har dere forståelse for at det kan oppfattes sånn i Nord-Norge, ref. prosessen som nå pågår i Helse Nord?

– Utviklingen i Helse Nord er som kjent svært bekymringsfull, og personellsituasjonen er dramatisk. Derfor ga helse- og omsorgsministeren i november i fjor Helse Nord i oppdrag å vurdere forbedringer i driften og å vurdere funksjons- og oppgavedeling i regionen. Det er viktig at denne prosessen nå gjennomføres for å sikre et godt og trygt sykehustilbud i nord i framtiden. Kommuner, brukere, tillitsvalgte og andre samarbeidsaktører er involvert. Det er nedsatt fem arbeidsgrupper som vurderer ulike tjenesteområder, skriver Bekeng og legger til:

–​​​​​​​ Arbeidet er i prosess, og det foreligger ingen anbefalinger ennå. Helse Nord vil sende ut sine anbefalinger på en åpen og bred høring i desember, før de etter planen i april neste år oversendes til Helse- og omsorgsdepartementet og regjeringen for endelig avgjørelse. Vi er opptatt av at forslagene om endringer og tiltak skal bidra til å styrke kvaliteten i pasienttilbudet og sikre en bærekraftig utvikling av tjenesten framover. Skal vi ha et godt og trygt sykehustilbud i nord, må også de nødvendige fagfolka være til stede.

– Videre hevder Hussein at dagens regjering «truer vår felles helsetjeneste mer enn de borgerlige gjorde», og at «det helse- og omsorgsministeren burde satt i gang var er en strategi for å beholde personell og styrke strukturen. Hun (Kjerkol) har gjort det motsatte».

– Hvordan kommenterer dere det?

– Vi har fra første dag satset på fagfolkene i vår felles helsetjeneste. De er vår viktigste ressurs. Samtidig som langsiktige tiltak vurderes for å sikre et trygt sykehustilbud i nord, har regjeringen foreslått å øremerke tilskudd til Helse Nord i forslaget til statsbudsjett for 2024, skriver Bekeng.

Han legger til:

– I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det bevilget en aktivitetspakke for Øst-Finnmark på til sammen 105 millioner, hvorav 15 millioner kroner til å opprettholde intensivberedskapen ved Kirkenes sykehus. I statsbudsjettet for 2024 foreslår regjeringen å videreføre 15 millioner kroner til intensivberedskapen ved Kirkenes sykehus. I tillegg foreslås det å styrke Kirkenes sykehus med ytterligere 20 millioner kroner som en varig økt bevilgning knyttet til beredskap og akutt-tjenester. Vi har også foreslått en varig økt bevilgning på 25 millioner kroner til videreutvikling av spesialisthelsetjenestene ved Klinikk Alta. Spesielt prioritert er tiltak for å hindre unødig reisevei for eldre og kronisk syke.