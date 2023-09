Brukte 2 millioner på å reparere turistattraksjon – så gikk et nytt ras

Turistattraksjonen Vegatrappa er igjen stengt etter et nytt ras, det melder Facebook-siden Vegatrappa og Brønnøysunds Avis.

Situasjonen er uavklart og at man må vente til været tillater å sende opp folk for å sjekke.

Vegatrappa ble også ødelagt etter et steinras i august i fjor. Under gjenoppbyggingen konkluderte geologer at trappa burde flyttes noe for å unngå nye ras.

For bare tre uker siden ble trappa gjenåpnet av fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide (Ap).

Reparasjon av trappa har en prislapp på ca. 2 millioner, ifølge Vega-ordfører Andre Møller.

Nå har det imidlertid gått ras på nytt.

– Regnet aldeles grusomt

I august ble Vegatrappa kåret til den flotteste fjellturen i Nordland av NRK sitt publikum.

Men den nye trappa fikk ikke stå særlig lenge.

Kjetil Trøan som tok bildet av det nye steinraset i Vegatrappa i dag.

Han tror raset har gått i går søndag.

– Da regnet det noe aldeles grusomt.

Han forteller at raset har gått i den siste delen av den nye biten av trappa.

– Denne delen er veldig bratt, og flere her på Vega har snakket om at det nok kommer til å gå et ras her igjen. Jeg ser ikke for meg noen umiddelbar løsning her, sier Trøan.

Les også: Dette er Nordlands flotteste fjelltur

Utbygger: – Maks uflaks

Det er IL Vega som har stått for gjenoppbyggingen av trappa.

Leder for IL Vega, Ronny Johansen, har ikke selv sett raset ennå, siden han er på Offshore på arbeid.

– Dette kaller jeg maks uflaks. Men det er et fjell og natur, og naturen er lunefull.

POPULÆR DESTINASJON: Det er rundt 25.000 besøkende av Vegatrappa i året. Foto: Ole dalen, nrk

Han forteller at de hadde to geologer oppe og så på trappa. De anbefalte traseen der Vegatrappa nå går.

– Betyr dette at trappa må flyttes igjen?

– Det kan jeg ikke uttale meg om nå. Der raset har gått er ikke en plass der geologen så for seg at det kunne gå ras. Men de kunne selvsagt ikke gi ikke en garanti, sier Johansen og legger til:

– Heldigvis var det ingen i nærheten av der raset gikk.

Johansen håper at det ikke er stor rasfare i området lenger, siden raset allerede har gått.

KOM SEG AKKURAT UNNA: Sist gang det gikk steinras over Vegatrappa var det så vidt at to turister kom seg unna. Foto: Ole A. Davidsen / Privat

– Har dere råd til å bygge opp trappa igjen?

– Årsaken til at det ble så dyrt å bygge den opp, var at vi flytta trappa. Vi regner med at vi har dekning på forsikringen til å bygge den opp igjen, sier lederen for IL Vega.

– Men det kan være at vi må beslutte å stenge den av når det er dårlig vær. Men som alle andre fjell må man jo ta hensyn til været når man planlegger tur, sier han.

Geolog: – Ikke sannsynlig at det skulle gå et skred

Lars Tollefsrud var en av geologene som var på befaring i fjor høst og besluttet å flytte Vegatrappa til der den ligger i dag.

– Det var ikke sannsynlig at det skulle gå et skred på bakgrunn av våre beregninger, sier han.

REGNVÆRET HAR SKYLDA: Geolog Lars Tollefsrud sier at det er det heftige regnværet de siste dagene som nok er skyld i steinspranget over den nye traseen til Vegatrappa. Foto: Lars Tollefsrud

– Ble det gjort en grundig nok jobb da dere valgte ny trasé for trappa?

– Geologi er komplisert. Basert på det budsjettet vi hadde gjorde vi så gode undersøkelser som vi var i stand til.

Blant annet forteller Tollefsrud at de snakket med lokalbefolkning om hyppigheten av rastilfeller de siste årene.

– De fortalte at rasene gikk helt inntil skråningen der trappa lå før. Vi anså det området som farligst, sier Tollefsrud og legger til:

– Vi vurderte at dersom det ville gå et ras måtte det være av stor art for å nå traseen vi foreslo.

ØDELAGT FØR: Sist gang Vegatrappa ble tatt av et steinras gikk traseen nærmere fjellveggen. Det var der geologene anså det mest sannsynlig at det skulle gå ras igjen. Foto: Ole A. Davidsen / Privat

Geologen sier at det er veldig beklagelig at trappa igjen er ødelagt.

– Men som jeg har forstått er det bare materielle skader. Jeg er veldig glad for at det ikke har skjedd skade på folk. Det var flaks at det ikke skjedde midt i turistsesongen, sier han.

– Er det sannsynlig at det vil gå et nytt ras i området?

– Hvis det er en blokk i et mindre parti som har vært ustabilt og nå har blitt utløst kan det være at dette var alt. Men hvis det er flere løse parti, kan det bli flere ras.

Geologen påpeker at det er en risiko å fredes i norsk natur. Særlig i voldsomme nordnorske landskap som det Vegatrappa ligger i.

– Vi kan aldri sikre et naturområde nok. Det var vilje for å få trappa opp og gå, og vi vurderte at det var forsvarlig.