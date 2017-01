Nytt Statoil-funn nær Norne-feltet

Ett år etter lisenstildeling har Statoil gjort et olje- og gassfunn nær Norne-feltet. Funnet er på mellom 20 og 80 millioner fat oljeekvivalenter. – Det er godt å starte året med et funn, sier Jez Averty, Statoils letedirektør for norsk og britisk sokkel til statoil.com.