Nytt skilt skal opp i Fauske

Fauske kommmune håper at et nytt skilt med det lulesamiske navnet på kommunen skal komme opp i løpet av dagen. Fredag var et nye kommuneskilt på plass, men det samiske navnet var stavet feil. Det jobbes intenst hos de som produserer skilt for vegvesenet, sier kommunikasjonsrådgiver, i Fauske kommune. Gull H. Pedersen.