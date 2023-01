Nytt rutetilbud i Bodø

I sommer flyr Finnair til mer enn 50 destinasjoner i Europa og på listen over nye destinasjoner finner vi blant annet Bodø.

Fra Bodø blir det tre ukentlige flyvninger til Helsinki i høysesongen og sommeren 2023.

Det kommer frem i en pressemelding.

– Vi merker at reiselysten til folk vender tilbake blant annet i Asia. Som et svar på det øker vi antallet flyvninger til europeiske destinasjoner for å møte den økte etterspørselen. Det er også positivt for bergensere og bodøværinger, fordi rutene deres er koblet på en sømløs forbindelse til Japan», sier Europasjef Robert Lönnblad i Finnair.