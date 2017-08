Nytt oppdrettsanlegg i Evenes

Oppdrettsselskapet Cermaq planlegger et nytt oppdrettsanlegg ved Bårøya i Evenes, skriver Harstad Tidende. Anlegget skal etter planene legges sørøst for øya, i et område som i kommuneplanen er avsatt til natur, friluftsliv, ferdsel og fisk. Det skal ha plass til 3 900 tonn biomasse. Planene er nå ute på høring med høringsfrist 11. august.