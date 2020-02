Ekstra store temperaturforskjeller ved Nord-Atlanteren utgjør, igjen, et ekstremt lavtrykk.

Nå melder meteorologene at et nytt lavtrykk ventes allerede på mandag.

Det skjer bare dager etter at et historisk lavt lufttrykk skapte kaos i flytrafikken i Norge.

Denne gangen ser det ut til at lavtrykket treffer Island, forteller statsmeteorolog Eirik Samuelsen.

– Det er veldig spesielt at vi får så lavt luftrykk nær bakken, sier statsmeteorolog Eirik Samuelsen Foto: NRK

– Foreløpig ser det ikke ut til at Norge blir berørt av lavtrykket. Det går inn mot Island. Men vi kan få lavt lufttrykk, forklarer han.

Det lave lufttrykket ser ut til å skape størst problemer for Øst-Finnmark, antyder meteorologen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Har nye prosedyrer klare i morgen

Widerøe måtte sette alle sine fly av typen Dash-8 på bakken mandag denne uken, da lavtrykket herjet i Norge.

Flytypen er nemlig ikke sertifisert for å fly i så lavt lufttrykk.

Silje Brandvoll i Widerøe sier de har nye prosedyrer klar for å håndtere lavt lufttrykk. Foto: Ola Helness / NRK

Aldri tidligere har Widerøe måttet sette fly på bakken på grunn av lavt lufttrykk.

Nå melder kommunikasjonsdirektr Silje Brandvoll at selskapet har en ny løsning klar.

– Vi er veldig glad for det. Det betyr at vi også skal kunne fly selv om det blir et ekstremt lavtrykk. Dette har vi jobbet med hele uken. Og prosedyrene er klare fredag, sier Brandvoll.

Les også: Piloter skjønner ikke hvorfor Widerøe satte flyene på bakken

Likevel kan ikke selskapet garantere full drift.

– Med reserveprosedyrer kan vi ikke operere like effektivt som det vi normalt gjør. Men full trafikkstans vil det ikke bli.

Brandvoll sier at dersom situasjonen blir den samme som sist, kan det tenkes at noen fly blir forsinket eller må kanselleres.

Et spesielt fenomen

Slik forklarer statsmeteorolog Eirik Samuelsen fenomenet:

– Slike lavtrykk oppstår på grunn av horisontale temperaturforskjeller. Når forskjellene er såpass store vil natruen prøve å utgjevne det ved å lage kraftige lavtrykk.

I dette tilfellet er det snakk om en ekstra stor temperaturforskjell på kort avstand ved vestsiden av Atlanterhavet, og det er derfor man får en slik ekstrem utvikling, mener Samuelsen.