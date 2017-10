Nytt fiskemottak i Lødingen

1. november åpner selskapet Lofoten Sea Products et nytt fiskemottak i Lødingen, skriver Bladet Vesterålen. – Vi ønsker å legge til rette for at regionens fiskere skal slippe å gå lange veier til Lofoten og Vesterålen for å levere fangster fra Ofoten og indre Vestfjorden, sier daglig leder Lisbeth Kristine Hansen i Lofoten Sea Products.