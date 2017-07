Nytt bergingsforsøk i natt

Sea Kingen måtte i kveld avblåse et forsøk på å berge ned to svenske klatrere som satt fast på en fjellhylle i Lofoten. I natt skal bergingsmannskapene gjøre et nytt forsøk. –Vi forventer endring i vindretning i 01-02-tiden som skal gi bedre sikt og mulighet for nytt forsøk, melder HRS.