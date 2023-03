Nyhetssenter Nordland

Nasjonalbiblioteket må stanse arbeidet

Rett før helga fikk Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana melding fra Statsbygg om at det var målt et for høyt nivå av radon i en av de gamle fjellhallene.

– Vi tok umiddelbart kontakt med bedriftshelsetjenesten, og de anbefalte oss om å stanse arbeidet i området inntil vi har fått kartlagt situasjonen og funnet tiltak som gjør at vi får det ned på et akseptabelt nivå igjen, sier assisterende nasjonalbibliotekar Roger Jøsevold til NRK.

Dermed er arbeidet stanset.

– Vi var nå en prosess med å flytte materiale, og da spesielt film og et digitalt sikringsmagasin, over fra det gamle til det nye fjellmagasinet. Så dette betyr at vi må stoppe den flytteprosessen, sier han.

Radon er en usynlig og luktfri radioaktiv gass som dannes kontinuerlig nede i bakken. Gassen helseskadelig for mennesker, og regnes for å være den viktigste risikofaktoren for lungekreft etter røyking.