Nyhetssenter Nordland

Barnehagestreiken: Neste skritt er tvungen mekling

Om ikke partene i barnehagestreiken tar initiativ til å løse konflikten, blir det møte hos Riksmekleren tirsdag neste uke.

Utdanningsforbundet, Fagforbundet og Delta tok onsdag ut 731 nye medlemmer i streik, etter at partene tirsdag gikk fra hverandre uten løsning på konflikten. Totalt er over 3.100 barnehageansatte ute i streik nå.

– Ettersom vi ikke lyktes i går, er neste skritt nå tvungen mekling 15. november, sier forhandlingsleder Anne Green Nilsen i Fagforbundet til NTB.

Tirsdag neste uke vil streiken ha pågått i 30 dager, og da plikter Riksmekler å kalle partene inn.

– Vi vil møte der med et klart ønske om å løse konflikten, sier Green Nilsen, og utelukker ikke muligheten for at partene klarer å få til noe før det.

– Parter snakker, og parter prøver.

Den siste opptrappingen rammer barnehager i Bergen, Bodø, Sandnes, Karmøy, Askøy, Øygarden, Trondheim, Ullensaker, Stavanger, Skien og Oslo. PBL (Private Barnehagers landsforbund) har onsdag et møte med 2000 medlemmer om status i konflikten.

Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL, Marius Iversen, sier til NTB at hver dag med streik er én dag for lenge.

– Medlemmene er utålmodige og vil ha en løsning raskt. De er mer enn villige til å ta opp dialogen om det er noe å snakke om, sier Iversen, men understreker at fagforeningene må ta ansvar for streiken og at den rammer såpass mange.

Partene i konflikten har anklaget hverandre for manglende vilje til å finne en løsning.

(©NTB)