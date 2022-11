Nyhetssenter Nordland

Melder snø og snøfokk på fjellovergangene

Fra tirsdag kveld ventes det snøbyger over 500-600 moh. i fjellområder sør i Nordland. Det er fare for at snøen legger seg i veibanen. På grunn av kraftig vind natt til onsdag er det også for lokal snøfokk, melder Meteorologene på Twitter.