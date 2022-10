Nyhetssenter Nordland

Ny runde i retten for voldtektstiltalt politimann

Den voldtektstiltalte politimannen nektet straffskyld, men ble dømt til to års fengsel for blant annet grovt uaktsom voldtekt. Mandag starter ankesaken i Hålogaland lagmannsrett i Mosjøen.

I tillegg til grovt uaktsom voldtekt, ble mannen dømt for to tilfeller av misbruk av overmaktsforhold. Mannen ble frifunnet for ett tilfelle av voldtekt og fire tilfeller av misbruk av overmaktsforhold. I mai i år ble det klart at Spesialenheten for politisaker valgte å anke deler av dommen.

– Blant annet har vi inngitt anke over tingrettens bevisvurdering under skyldspørsmålet for tiltalepostene om voldtekt. Spesialenheten mener at straffutmålingen for de postene tiltalte er domfelt for uansett er for lav, og vi har også anket over tingrettens straffutmåling, opplyste Terje Nybøe, sjef for spesialenheten.

Også politimannen anket deler av dommen. Han har hele tiden nektet straffskyld.

Det er satt av 20 dager til ankesaken.