Nyhetssenter Nordland

Tomtesalg kan avgjøre hvilken by som er Nord-Norges tredje største

«Husklynger som naturlig hører med til tettstedet, tas med inntil en avstand av 400 meter fra tettstedskjernen. De inngår som en satellitt til selve tettstedskjernen».

Slik er SSBs beskrivelse av hva som må til for at boliger skal tas med når man regner folketallet til et tettsted.

I Mo i Rana har det lenge vært en snakkis blant innbyggerne om byen faktisk er Nord-Norges tredje største i folketall. Nå er det Harstad.

Tettstedene Åga og Hauknes ligger noen kilometer sør for selve bykjernen til Mo i Rana, og har per 2021 2139 innbyggere. Men avstanden er for lang for at disse innbyggerne regnes som en del av byen Mo i Rana.

Nå kan et tomtesalg endre dette.

Helgeland Kraft skal kvitte seg med nesten 3 millioner kvadratmeter tomt i området som ligger mellom tettstedene og bykjernen og hvor det per i dag ikke er bebyggelse.

Tomi Christian Johansen er daglig leder og eiendomsmegler hos Aktiv eiendomsmegling. Han forteller at dette er en unik mulighet.

– Det er ingen tvil om at eiendommen har en helt eksepsjonell og spektakulær beliggenhet. du vil kunne få sol hele døgnet og en utsikt som er på et helt annet nivå.

Johansen presiserer likevel at det er en lang vei å gå før det eventuelt vil komme boliger på tomta.

– Per dags dato er dette en uregulert eiendom. Så det må gjøres en jobb av de som eventuelt skal kjøpe dette.

Dersom Tettstedene Åga og Hauknes blir en del av byen Mo i Rana, vil det i så fall tette avstanden betraktelig i kampen om å være Nord-Norges tredje største by.

Mo i Ranas potensielle nye innbyggertall kan havne på 20.951. Dette er bare 50 færre enn Harstads 21.001 innbyggere, som byen var registrert med i 2021.

– Det vil være en naturlig forlengelse og et område som vil forgreine områdene sammen slik at Åga og Hauknes vil bli en naturlig del av byen, så fremt det bygges eiendommer der, sier Johansen.

Etableringa av batterifarbikken Freyr i Mo i Rana er estimert til å kunne gi rundt 2.150 nye arbeidsplasser. Johansen sier at det er naturlig at kommunen er på offensiven når det gjelder boligutvikling og omregulering.

– Men det er klart at det er en stor prosess om dette skulle bli tilfellet.