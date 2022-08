Nyhetssenter Nordland

Bodø/Glimt har tidenes dyreste spillergruppe

Bodø/Glimt bruker for tiden bruker summer vi ikke før har sett i Norge.

I går ble det kjent at spiller Patrick Berg igjen er spiller i Bodø Glimt. Etter kun ni måneder i den franske klubben RC Lens er han tilbake i Bodø/Glimt. 40 millioner kroner sier spekulasjonene at klubben må betale for returen.

Men dette er ikke første gang Glimt har åpnet lommeboka den siste tida.

Nylig kom Lars-Jørgen Salvesen for det som skal være en overgangssum på rundt 10 millioner kroner.

Og dansken Albert Grønbæk ble solgt for hele 26 millioner. Dette er ubekreftede summer, men om det stemmer har klubben den siste tida brukt hele 75 millioner kr.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt sier at det trolig aldri før har blitt brukt så mye penger på kort tid av en norsk klubb.

Altså er spillerne på treningsfeltet til Glimt i dag er blant tidenes dyreste spillergruppe.

Daglig leder for Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier likevel at det ikke er en bevisst strategi for klubben å bruke mye penger.

– Det er ikke en strategi å bruke mye penger, faktisk er det en strategi å bruke minst mulig å få et best mulig produkt på banen.

Thomassen vedgår likevel at det har sin pris å hente spillere i utlandet.

– Det har sin pris å ta steg slik som vi har gjort. Det er vanskeligere å hente spillere for mindre summer enn det vi har gjort den siste tida.