Nyhetssenter Nordland

Kjørte 100 meter av veien – endte i skogen

En bil kjørte av veien ved Rise på Sortland og endte omtrent 100 meter ut på et jorde, i følge politiet. Et vitne forteller til NRK at bilen stoppet i ei grøft mellom noen trær.

Én fører var involvert og ble tatt hånd om av ambulanse. Hendelen skjedde ved ett-tiden i natt.

Ut fra sporene på stedet kan det se ut til at bilen har truffet en avkjørsel, hoppet ut på et jorde og at ferden til slutt endte i skogen på enden av jordet, skriver Vol.

Bilen fikk store materielle skader.

Operasjonslederen opplyser at nødetatene ble varslet av en automatisk varsler i bilen, som varsler ved trafikkulykker, skriver Vol.

Det er foreløpig uvisst hva som var årsaken til ulykken, og politiet har startet etterforskning.