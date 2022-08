Nyhetssenter Nordland

Etterforskninga snart ferdig – har ikke fått avhørt sjåføren

Politiet er stort sett er ferdig med etterforskningen etter den tragiske ulykka i Steigentunnelen i mai i år hvor fire personer mistet livet. Det melder Avisa Nordland.

– Det som gjenstår for oss er å få avhørt føreren av den tsjekkiske bilen. Han ble tidligere i sommer overført til sitt eget hjemland. Per i dag vet ikke noe om mannens helsetilstand eller hvordan mulighetene for å få avhørt han er, men det er vesentlig for etterforskningen å få det gjort, sier politistasjonssjef Ronny Borge til avisa.

Det var 15. mai i år at ulykka skjedde.

En traktor med henger ble påkjørt bakfra av en utenlandskregistrert personbil. Det var fem personer i bilen og en person i traktoren. Fire personer omkom på stedet.

Dette er den verste ulykka på norske veier siden 2018.